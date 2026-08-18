Penyerang muda Barcelona, Hamza Abdelkarim (18 tahun), memperkenalkan dirinya kepada tim utama sebagai striker yang memiliki naluri mencetak gol yang istimewa, serta kemampuan untuk bergerak keluar dari areanya guna mengembangkan permainan dengan satu sentuhan.

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, memujinya setelah ia mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Birmingham dengan mengatakan: "Sebagai seorang penyerang, kamu harus muncul di dalam kotak penalti, dan itulah yang ia lakukan hari ini, dan itulah yang saya tuntut dari pemain nomor 9."

Hamza menggabungkan karakteristik yang dituntut Flick dari para penyerangnya, di samping keberhasilannya mencetak tiga gol hingga saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", keterlibatan Hamza dalam permainan mirip dengan keterlibatan Robert Lewandowski di musim terakhirnya.

Sementara rata-rata penyerang asal Polandia itu mencapai 8,6 umpan per pertandingan, Hamza menuntaskan 8 umpan melawan Basel dan 9 umpan melawan Birmingham, yang merupakan dua satu-satunya laga persahabatan yang datanya tersedia.

Rata-rata sentuhan Lewa adalah 19 sentuhan, sementara Hamza menyentuh bola 9 kali selama 45 menit melawan Basel, dan 24 kali selama 62 menit melawan Birmingham.

Berdasarkan hal tersebut, keterlibatannya dalam permainan sedikit lebih tinggi dibanding Lewandowski, sementara ia mencetak tiga gol dari lima peluang ke arah gawang.

Latihan pertama Hamza di Barcelona menyaksikan digelarnya sesi penyelesaian akhir serangan oleh tim pelatih untuk menilai level penyerang asal Mesir tersebut, di mana ia menuai kekaguman mereka sejak momen pertama.

Penyelesaian akhir serangannya menonjol dengan tembakan diagonal atau ke arah tiang dekat dengan gaya penyerang murni, di mana mereka yang hadir dalam latihan menyebutkan: "Ketika ia melepaskan sundulan pertamanya, kami berkata (luar biasa)."

Tim pelatih Barcelona mengamati kecenderungan Hamza untuk turun secara intens guna menerima bola sebagaimana para penyerang tim, sehingga Pol Planas dan timnya turun tangan untuk bekerja dengannya menerapkan hal tersebut pada waktu-waktu tertentu sesuai tuntutan permainan serta untuk membuka ruang dan mengoper bola, karena mereka menginginkan kehadirannya secara terus-menerus di dalam kotak penalti persis seperti yang disukai Flick.

Tim Planas memanfaatkan cuplikan video dua bintang Erling Haaland dan Viktor Gyokeres untuk memperkuat konsep-konsep ini pada diri sang pemain, di samping cuplikan-cuplikan tertentu pemain asal Kamerun Samuel Eto'o agar ia mempelajari darinya waktu-waktu yang tepat untuk menjauh dari areanya.

Perbandingan antara Hamza dan penyerang Manchester City itu mencapai titik di mana rekan-rekannya di Barcelona kini menyanyikan untuknya sebagai gurauan "Hamza.. Hamza" dengan nada lagu terkenal "Haaland.. Haaland".

Penyerang muda ini bersiap untuk memainkan laga persahabatan terakhir dalam persiapan menghadapi musim baru pada Rabu mendatang, di mana ia akan mencatatkan penampilan perdananya di Stadion Spotify Camp Nou dalam sebuah laga yang bersifat spesial menghadapi klub lamanya, Al Ahly Mesir.

Keluarganya termasuk pendukung klub Mesir tersebut, di mana ayahnya pernah bermain untuk timnas bola voli Mesir, sementara Hamza telah memiliki jersey Barcelona sejak kecil, dengan catatan bahwa ia telah menjalani 9 pertandingan bersama tim utama Al Ahly.