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Perkembangan baru dalam kasus final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal memicu kontroversi luas beberapa jam sebelum jadwal yang dinantikan untuk pengumuman keputusan final Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) atas sengketa yang kontroversial tersebut. Sebuah media Senegal menyoroti langkah Federasi Sepak Bola Maroko terkait salah satu arbiter yang ditugaskan menangani kasus ini.

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Media Senegal SeneNews menerbitkan laporan berjudul "Maroko Panik dan Melontarkan Tuduhan Tidak Masuk Akal terhadap Salah Satu Hakim". Laporan itu menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko telah mengirimkan surat resmi kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk melaporkan sebuah kejadian yang diduga berkaitan dengan integritas proses persidangan, hanya beberapa jam sebelum putusan yang dinantikan dijatuhkan.

Keluhan Maroko soal panggilan telepon dengan presiden federasi Senegal

Menurut laporan tersebut, yang mengutip sumber yang dekat dengan kasus ini, penasihat hukum federasi Maroko mengirimkan surat kepada pengadilan. Dalam surat itu, ia menyinggung sebuah panggilan telepon yang disebut-sebut terjadi pada Minggu lalu antara salah satu dari tiga arbiter yang ditugaskan menangani sengketa ini, yakni seorang pengacara asal Jerman, dan Abdoulaye Fall, presiden Federasi Sepak Bola Senegal.

Media Senegal itu menambahkan bahwa federasi Maroko tidak hanya melaporkan kejadian yang diduga tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berhak menempuh langkah hukum yang diperlukan. Laporan itu menilai hal ini sebagai persiapan untuk kemungkinan mengajukan keberatan atau gugatan terkait prosedur yang dijalankan dalam kasus ini.

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Meski demikian, laporan tersebut tidak menyertakan bukti apa pun yang menunjukkan isi panggilan telepon yang dimaksud, atau memastikan bahwa pembicaraan itu menyangkut kasus yang disengketakan. Sifat kejadian tersebut juga belum sepenuhnya jelas hingga kini, dan belum ada versi dari federasi Senegal maupun tanggapan resmi dari Pengadilan Arbitrase Olahraga mengenai laporan Maroko tersebut.

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Mengapa langkah Maroko memicu pertanyaan di Senegal?

Laporan Senegal itu menyoroti waktu pengiriman surat Maroko, dengan menjelaskan bahwa surat tersebut dikirim setelah sidang dengar pendapat dalam kasus ini digelar pada 8 Oktober lalu dan proses persidangan ditutup, serta beberapa jam sebelum jadwal pengumuman putusan.

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Media tersebut menilai bahwa munculnya persoalan ini pada tahap sekarang menimbulkan pertanyaan mengapa pengadilan tidak diberi tahu lebih awal, apabila pihak Maroko memandangnya sebagai persoalan yang memengaruhi keabsahan proses persidangan.

Laporan itu bahkan menyebut langkah tersebut bisa jadi merupakan upaya untuk menimbulkan keraguan atas integritas proses persidangan sebelum keputusan diumumkan, dan mengaitkannya dengan kemungkinan bahwa pihak Maroko bersiap menempuh babak baru sengketa hukum jika hasilnya tidak berpihak kepada mereka.

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Namun, penafsiran ini tetap merupakan sudut pandang media Senegal tersebut dan tidak berarti terbukti adanya upaya untuk memengaruhi pengadilan.

Kisah krisis Maroko dan Senegal: dari lapangan hingga ke pengadilan

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Akar krisis ini bermula dari laga final Piala Afrika 2025 yang mempertemukan Maroko dan Senegal, yang diwarnai insiden dramatis pada menit-menit akhir waktu normal.

Setelah wasit memberikan penalti untuk Maroko, para pemain Senegal meninggalkan lapangan atas instruksi pelatih mereka, Pape Thiaw, sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit, sebelum kembali untuk melanjutkan pertandingan setelah laga terhenti sekitar 15 menit.

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Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, sebelum Pape Gueye mencetak gol kemenangan Senegal di babak tambahan waktu. Laga pun berakhir dengan kemenangan Senegal di atas lapangan.

Seusai pertandingan, Federasi Sepak Bola Maroko mengajukan protes kepada Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), dengan alasan bahwa tindakan para pemain Senegal meninggalkan lapangan semestinya membuat tim tersebut dianggap mundur dari pertandingan.

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Pada 17 Maret 2026, Komite Banding memutuskan Senegal kalah 3-0 dan memberikan kemenangan administratif kepada Maroko. Keputusan itu mendorong federasi Senegal menempuh jalur Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk menggugat putusan tersebut.

Sejak saat itu, kedua pihak menunggu penyelesaian sengketa di pengadilan. Senegal bersikukuh berhak atas gelar yang mereka raih di lapangan, sementara Maroko berpegang pada keputusan Komite Banding CAF.

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Putusan CAS akan mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sepak bola Afrika

Para pendukung Maroko dan Senegal menantikan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang dijadwalkan keluar hari ini, Selasa, 24 November 2026, dalam kasus yang telah melampaui batas hasil pertandingan dan berubah menjadi sengketa hukum mengenai penerapan regulasi serta konsekuensi tindakan meninggalkan lapangan dalam laga final.

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Sambil menunggu sikap pengadilan terhadap surat terbaru Maroko, penting untuk membedakan antara fakta yang dimuat dalam laporan Senegal tersebut dan tuduhan serta penafsiran yang dikemukakan para penulisnya, terlebih karena rincian panggilan telepon yang diduga itu belum diungkap sepenuhnya dan belum ada yang membuktikan pengaruhnya terhadap proses persidangan.

Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang diharapkan menentukan nasib gelar juara tersebut, terlepas dari polemik media yang kian memanas di antara kedua pihak.