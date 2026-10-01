Media Saudi soal Ronaldo: Sang juara telah mati!

Turki Al-Ajami, pewarta olahraga ternama asal Arab Saudi, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal, setelah krisis yang muncul dengan pelatih senior Jorge Jesus.

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Ronaldo berbenturan dengan Jesus selama beberapa hari terakhir, setelah keputusan pelatih asal Portugal itu untuk tidak menurunkannya saat melawan Norwegia, meski ia telah melakukan pemanasan dalam waktu yang lama. Yang menyulut krisis adalah pernyataan sang juru taktik gaek tersebut, yang menegaskan bahwa "Sang Don" tidak akan mengubah filosofi atau rencananya, hingga bintang Al-Nassr itu memutuskan meninggalkan pemusatan latihan dan bertolak menuju Madrid.

Terkait hal ini, Al-Ajami mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "Thmanyah" Arab Saudi: "Sudah jelas bahwa Jesus tidak sedang bercanda, ia telah mengambil keputusan tegas, kendati dengan nilai yang dimiliki Cristiano Ronaldo."

Ia menambahkan: "Dalam sebagian cerita, sang pahlawan hidup, tetapi dalam kisah Ronaldo 'sang pahlawan telah tiada', dan ini adalah hal yang wajar bagi kisah Sang Don, sehingga memang harus berakhir dengan cara seperti ini."

Ia menutup: "Ronaldo adalah sebuah nilai yang besar tanpa sedikit pun keraguan, tetapi menurut pandangan saya inilah akhir dari perjalanan bersejarah tersebut."



