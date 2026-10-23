Media Saudi serang Postecoglou: Saya bisa bicara lebih baik darinya di ruang ganti!

Pelatih Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, kembali mendapat serangan akibat performa timnya yang naik-turun, meski meraih sejumlah kemenangan yang terakhir adalah kemenangan atas Neom dengan skor (1-0), dalam pekan ke-10 Liga Roshn Saudi untuk tim profesional.

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Jurnalis ternama Turki Al-Ajamah mengatakan melalui programnya "Al-Mansah" di jaringan saluran "Thmanyah" Saudi: "Hal terpenting bagi saya adalah Postecoglou piawai dalam melatih, tetapi dia tidak demikian".

Ia menambahkan: "Sebagian orang memuji pidato yang ia sampaikan kepada para pemain di ruang ganti, tetapi jika saya yang berbicara menggantikannya, ucapan saya akan lebih baik, dan seperti yang saya katakan, bagi saya seorang pelatih itu adalah taktik dan hal-hal teknis di atas segalanya".

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 09.30 ALN

Pelatih asal Australia itu terus-menerus menuai kritik, mengingat perbedaan performa tim di bawah kepemimpinannya dibandingkan musim lalu bersama pelatih Portugal Jorge Jesus.

Namun di saat yang sama, meski diterpa kritik, Al-Nassr berada di peringkat ketiga klasemen Liga Roshn dengan 20 poin, dan hanya terpaut 4 poin dari Al-Qadsiah yang memuncaki klasemen serta dua poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.

Al-Nassr bersiap menghadapi Al-Faisaly, sore ini Jumat, dalam lanjutan pekan ke-11 kompetisi yang dijuarai "Al-Alami" pada edisi lalu.