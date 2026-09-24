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Media Saudi memicu kemarahan: Abdullah Al Hamdan adalah cobaan dari Allah!

Oman vs Saudi Arabia
Oman
Saudi Arabia
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Al Nassr FC
Oman
Arab Saudi

Penyerang Arab Saudi menuai kritik pedas

Seorang jurnalis Arab Saudi memicu kemarahan di kalangan suporter timnas senior, setelah melancarkan serangan pedas terhadap penyerang Abdullah Al-Hamdan, menyusul penampilan buruknya dalam laga melawan Kuwait di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0, kemarin Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama babak fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Laga tersebut menyaksikan penampilan buruk Abdullah Al-Hamdan, yang gagal mengubah sejumlah peluang menjadi gol, sehingga membuatnya menerima cemoohan dari para suporter Arab Saudi saat meninggalkan lapangan.

Ziyad Al-Khalifa, mantan manajer timnas Bahrain, mengkritik penampilan Abdullah Al-Hamdan dalam pernyataan kepada radio "Al-Arabiya FM", karena selalu mengambil keputusan yang keliru, dengan menganggap bahwa hal itu bisa jadi disebabkan oleh faktor kelembapan.

Namun, jurnalis Arab Saudi Faisal Al-Jafn menentang pernyataan Al-Khalifa, seraya berkata: "Keputusan Abdullah Al-Hamdan keliru sepanjang waktu, ini bukan hanya soal kelembapan, kami menganggapnya sebagai cobaan dari Tuhan semesta alam yang harus disikapi dengan kesabaran".

Gulf Cup
Oman crest
Oman
OMA
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Saudi Arabia
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Pernyataan Al-Jafn memicu kemarahan besar di kalangan suporter timnas Arab Saudi secara umum, dan suporter klub Al-Nassr secara khusus, di mana mereka menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak seharusnya keluar dari seorang jurnalis yang netral dan objektif.

Jurnalis Arab Saudi Ahmed Al-Amri menulis: "Cara sebagian jurnalis dalam acara-acara menanggapi penampilan Abdullah Al-Hamdan kemarin, hal paling ringan yang bisa dikatakan adalah memalukan dan menjijikkan".

Ia menambahkan: "Kritiklah penampilan dan sisi negatifnya, tapi sisakan sedikit perasaan bahwa ia adalah penyerang timnasmu di turnamen resmi".

Perlu diingat bahwa Al-Hamdan adalah top skor edisi lalu turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 26", dengan koleksi 3 gol, sama dengan pemain Bahrain Mohammed Marhoon, dan pemain Oman Issam Al-Sabhi.

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