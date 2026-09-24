Seorang jurnalis Arab Saudi memicu kemarahan di kalangan suporter timnas senior, setelah melancarkan serangan pedas terhadap penyerang Abdullah Al-Hamdan, menyusul penampilan buruknya dalam laga melawan Kuwait di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0, kemarin Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama babak fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Laga tersebut menyaksikan penampilan buruk Abdullah Al-Hamdan, yang gagal mengubah sejumlah peluang menjadi gol, sehingga membuatnya menerima cemoohan dari para suporter Arab Saudi saat meninggalkan lapangan.

Ziyad Al-Khalifa, mantan manajer timnas Bahrain, mengkritik penampilan Abdullah Al-Hamdan dalam pernyataan kepada radio "Al-Arabiya FM", karena selalu mengambil keputusan yang keliru, dengan menganggap bahwa hal itu bisa jadi disebabkan oleh faktor kelembapan.

Namun, jurnalis Arab Saudi Faisal Al-Jafn menentang pernyataan Al-Khalifa, seraya berkata: "Keputusan Abdullah Al-Hamdan keliru sepanjang waktu, ini bukan hanya soal kelembapan, kami menganggapnya sebagai cobaan dari Tuhan semesta alam yang harus disikapi dengan kesabaran".

Pernyataan Al-Jafn memicu kemarahan besar di kalangan suporter timnas Arab Saudi secara umum, dan suporter klub Al-Nassr secara khusus, di mana mereka menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak seharusnya keluar dari seorang jurnalis yang netral dan objektif.

Jurnalis Arab Saudi Ahmed Al-Amri menulis: "Cara sebagian jurnalis dalam acara-acara menanggapi penampilan Abdullah Al-Hamdan kemarin, hal paling ringan yang bisa dikatakan adalah memalukan dan menjijikkan".

Ia menambahkan: "Kritiklah penampilan dan sisi negatifnya, tapi sisakan sedikit perasaan bahwa ia adalah penyerang timnasmu di turnamen resmi".

Perlu diingat bahwa Al-Hamdan adalah top skor edisi lalu turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 26", dengan koleksi 3 gol, sama dengan pemain Bahrain Mohammed Marhoon, dan pemain Oman Issam Al-Sabhi.