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Timnas Mesir bersiap memulai babak baru di bawah arahan Ali Maher, saat menghadapi Malawi, malam ini Jumat, di Kairo, dalam rangkaian kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, dalam laga pertama Mesir di bawah kepemimpinan sang pelatih baru, setelah pemecatan Hossam Hassan dengan latar belakang krisis pribadi yang memicu kontroversi luas di negara tersebut.

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Timnas Mesir akan menjalani dua laga menghadapi Malawi, demi meraih langkah penting menuju lolos ke turnamen benua, namun laga Jumat juga akan menjadi awal dari sebuah era baru, setelah berakhirnya periode Hossam Hassan yang dalam pekan-pekan terakhirnya didominasi oleh krisis di luar lapangan hijau.

Jaringan RMC asal Prancis yang ternama menyoroti alasan-alasan pemecatan Hossam Hassan dari jabatannya, sementara tidak menyebutkan bahwa perselisihannya dengan sang kapten Mohamed Salah termasuk di antara alasan yang menumbangkan pelatih tersebut lebih cepat, sebelum merampungkan masa kontraknya hingga 2030.

Hal itu terjadi di saat sebagian pihak mengaitkan antara pemecatan Hossam Hassan dengan perselisihan yang terjadi antara sang pelatih dan Salah terkait penggantian bintang Trabzonspor Turki itu pada laga melawan Angola, serta kabar yang beredar saat itu seputar pelatih yang melontarkan hinaan kepada para pemain di antara dua babak pertandingan.

Jaringan Prancis itu menonjolkan bahwa Hossam Hassan meninggalkan jabatannya pekan lalu, setelah insiden perkelahian yang pecah antara kedua istrinya selama bulan Agustus, yang menjadi penyebab di balik keputusan pemecatannya.

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Menurut jaringan yang sama, Federasi Sepak Bola Mesir mengumumkan penyingkiran sang pelatih, dengan menjelaskan bahwa kasus tersebut beserta "dampak" dan "pengaruh negatif terhadap citra positif dan stabilitas" timnas menjadi alasan di balik keputusan itu.

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Perkelahian di dalam hotel ternama berujung pembawaan Hossam Hassan ke rumah sakit

Hossam Hassan, yang berusia 60 tahun, merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Mesir, setelah menjalani 176 pertandingan internasional sebagai pemain, sebelum beralih ke dunia kepelatihan dan menukangi sejumlah klub lokal, lalu menangani timnas Mesir pada 2024.

Meski hasil-hasil yang fluktuatif dari timnas selama periode kepemimpinannya memang sudah mulai memengaruhi posisinya, krisis pribadi yang terjadi selama musim panas menjadi titik balik yang menentukan bagi masa depannya.

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Menurut laporan tersebut, pada akhir Agustus pecah perkelahian antara kedua istri Hossam Hassan di dalam sebuah restoran di salah satu hotel ternama, yakni selama masa liburnya, dan kurang dari sebulan setelah berakhirnya Piala Dunia.

Hossam Hassan berusaha turun tangan untuk melerai perkelahian antara kedua istrinya, namun ia mengalami pingsan setelah gagal meredakan situasi, sebelum dibawa ke rumah sakit, lalu meninggalkannya tanpa cedera fisik yang serius.

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Video perkelahian memperparah krisis

Namun insiden itu tidak berhenti pada batas perselisihan keluarga, setelah sebuah potongan video perkelahian tersebar luas di Mesir, yang memicu kemarahan pihak-pihak olahraga dan pemerintah.

Meski Hossam Hassan telah mengumumkan keinginannya untuk menceraikan istri pertamanya, lalu berakhirnya hubungan pernikahan di antara keduanya, krisis itu menyebabkan sang pelatih dikenai sanksi resmi selama hari-hari yang mendahului kepergiannya dari timnas.

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Sebelum pemecatannya oleh Federasi Sepak Bola Mesir, Dewan Tertinggi Pengaturan Media mengeluarkan keputusan untuk melarang Hossam Hassan tampil melalui seluruh platform media, dengan latar belakang kontroversi yang dipicu oleh kehidupan pribadinya.

Keputusan penyingkiran dari timnas datang tak lama setelah itu, meski kontrak sang pelatih telah diperpanjang hingga tahun 2030 seusai Piala Dunia.

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Dengan demikian, timnas Mesir memulai fase baru di bawah kepemimpinan Ali Maher, yang akan dituntut untuk mengembalikan fokus ke sisi olahraga, serta memimpin Mohamed Salah dan rekan-rekannya menuju lolos ke Piala Afrika 2027, jauh dari kontroversi yang mendominasi akhir era Hossam Hassan.