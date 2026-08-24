Media Prancis memberikan penilaian keras terhadap debut Mika Godts di Paris Saint-Germain. Penyerang itu tidak memberi kesan baik dalam hasil imbang 2-2 melawan Stade Rennes.

Godts bergabung dua pekan lalu dengan nilai transfer 52 juta euro dari Ajax. Winger Belgia itu menandatangani kontrak di PSG hingga pertengahan 2031.

Pemain sayap kiri itu harus memulai dari bangku cadangan pada laga pembuka musim PSG, Minggu malam, tetapi diizinkan masuk saat jeda. Ia menggantikan Kvicha Kvaratskhelia.

Saat turun minum, tim asal Paris itu sudah tertinggal 2-0 dari Rennes, tetapi dengan Godts dan Ferran Torres di lapangan, tim itu akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Pemain Spanyol itu mencetak dua gol dan memastikan skor akhir menjadi 2-2.

Karena itu, Torres mendapat banyak pujian di surat kabar Prancis, sementara Godts belum mampu meyakinkan. Foot Mercato memberi produk akademi KRC Genk itu nilai 4 atas penampilannya.

"Pada sentuhan bola pertamanya, ia langsung berada dalam posisi offside. Ia bermain tanpa keberanian, tidak menyulitkan pertahanan Rennes, dan membuang sebuah peluang tembakan," simpul media tersebut.

Le Parisien, media lokal, juga tidak terkesan. Mereka juga memberi Godts nilai buruk (5).