Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Media Prancis memperkirakan Mika Godts akan mendapat lebih banyak menit bermain di Paris Saint-Germain dalam beberapa bulan ke depan akibat cedera ligamen krusiatum Désiré Doué. Namun, mereka juga memperkirakan PSG akan mendatangkan seorang penyerang pada musim dingin.

Sabtu lalu, Doué mengalami nasib buruk. Penyerang Prancis itu harus ditandu keluar lapangan dalam pertandingan melawan OGC Nice (menang 2-3).

Doué mengalami cedera ligamen krusiatum dan harus menjalani pemulihan selama beberapa bulan ke depan. Karena Kvicha Kvaratskhelia juga cedera, Godts kini berpeluang mendapat lebih banyak menit bermain.

Penyerang Belgia yang didatangkan dari Ajax seharga 45 juta euro pada musim panas lalu itu sejauh ini selalu mendapat peran sebagai pemain cadangan di ibu kota Prancis.

Iklan Iklan

RMC Sport menilai situasi itu akan segera berubah. "Dia jelas tidak kekurangan bakat. Peningkatan performanya belakangan ini merupakan pertanda positif dan menguntungkannya, terutama karena sayap kiri adalah posisi favoritnya."

"Dia punya kualitas. Dia punya jalan yang jelas menuju kesuksesan di posisi itu," kata komentator Walid Acherchour. "Godts adalah kandidat alami untuk posisi ini, tetapi dia belum memberikan cukup jaminan untuk menuntaskan perdebatan dalam beberapa pekan ke depan."

Media Prancis lainnya, terutama L’Équipe, menilai PSG akan mendatangkan pengganti pada musim dingin. "Setelah Kvaratskhelia cedera, mereka masih bisa mengatasinya dengan pemain yang ada. Sekarang, mereka akan terjun ke bursa transfer."

Iklan

Menurut Le Parisien, klub tersebut memandang Paris Brunner dari AS Monaco atau Eli Kroupi Jr. sebagai pengganti ideal, tetapi PSG tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak uang pada musim dingin ini.

Pers Prancis juga mengajukan Ferran Torres sebagai opsi untuk sayap kiri. Pemain Spanyol itu sudah beberapa kali bermain di posisi tersebut sepanjang kariernya. Ousmane Dembélé juga bisa bermain di sana.