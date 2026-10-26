Media Portugal Punya Kabar Besar Soal Karier Cristiano Ronaldo Di Tim Nasional

Cristiano Ronaldo masuk dalam skuad sementara Portugal untuk laga internasional melawan Denmark dan Wales. Kabar itu dilaporkan oleh sejumlah media Portugal.

Awal bulan ini, polemik seputar Ronaldo di timnas Portugal mencapai puncaknya. Sang megabintang berusia 41 tahun meninggalkan pemusatan latihan setelah berselisih dengan pelatih timnas Jorge Jesus. Akibatnya, masa depannya bersama timnas pun terancam.

Federasi sepakbola Portugal kemudian memutuskan untuk menghukumnya. Ronaldo dijatuhi denda 255 euro dan skorsing 30 hari yang berlaku surut sejak 30 September.

Dengan demikian, ia bisa kembali dipanggil untuk jeda internasional pada November mendatang. Kini, tampaknya hal itu memang akan terjadi.

Menurut media Portugal, Ronaldo masuk dalam skuad sementara untuk laga Nations League melawan Denmark dan Wales.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Menurut O Jogo, Ronaldo bahkan sudah diberi tahu bahwa ia masuk dalam rencana Jorge Jesus, meski belum ada pemanggilan resmi. Dalam konferensi pers sebelumnya, Jorge Jesus mengatakan bahwa "lebih dari 40 nama" telah diidentifikasi.

Skuad final Portugal masih harus ditunggu. Pengumumannya diperkirakan berlangsung pada 5 atau 6 November.