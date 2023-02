Media-Media Inggris Bahkan Fans Leicester Sendiri, Kecam Wasit Batalkan Gol Bintang Arsenal Trossard

Keputusan wasit lagi-lagi rugikan Arsenal, yang untungnya masih bisa memenangkan laga kontra Leicester untuk tetap aman di puncak tabel.

Arsenal kembali dirugikan wasit

Media-media Inggris mengutuk keputusan wasit

Bahkan fans Leicester sendiri dukung gol Trossard

APA YANG TERJADI? Sejumlah media Inggris mengkritik keputusan wasit Craig Pawson perihal gol keren Leandro Trossard saat Arsenal bentrok dengan Leicester City. Gol pembuka di babak pertama itu dianulir wasit setelah Ben White divonis melanggar kiper Danny Ward lebih dulu. Keputusan yang dinilai aneh itu mengundang reaksi geram dari berbagai kalangan.

REAKSI PASCA-PERTANDINGAN: Beberapa media kenamaan Inggris seperti The Mirror, The Telegraph dan The Guardian menyampaikan kritik mereka atas kepemimpinan wasit di laga itu. The Mirror misalnya, mereka mengulas intervensi VAR dalam proses terjadinya gol Trossard yang dinilai tak perlu. The Telegraph menyebut Arsenal dirugikan, menyindir wasit dengan menyatakan 'sentuhan lunak sudah sirna' ketika White terlibat kontak fisik ringan dengan Ward sebelum gol Trossard dianulir. Adapun The Guardian, lebih jauh melihat Arsenal semestinya mendapat penalti ketika Bukayo Saka dijatuhkan Harry Soutar di kotak penalti saat coba menyambut umpan silang White.

Gary Lineker, yang merupakan fan dan bekas pemain Leicester, bahkan turut geram terhadap wasit dan tak setuju dengan keputusan membatalkan gol Trossard. Dia menyatakan: "Gol Arsenal dianulir setelah intervensi VAR. Sebagai fan Leicester, saya merasa lega, tapi juga bingung dengan keputusan yang tidak dapat dijelaskan sebagai keputusan dan kesalahan yang jelas dalam berbagai situasi."

GAMBARAN BESAR: Martinelli menjadi penentu kemenangan Arsenal di King Power Stadium berkat gol tunggalnya di awal-awal babak kedua. Jika wasit tak menganulir gol Trossard di paruh pertama dan gol Saka - yang mana Martinelli sebagai kreator dinilai dalam posisi offside - The Gunners seharusnya membungkus kemenangan bersih 3-0.

APA SELANJUTNYA? Skuad Mikel Arteta akan terus berupaya mempertahankan keunggulan dua poin dengan tabungan satu laga di puncak klasemen ketika mereka menghadapi Everton di lanjutan Liga Primer Inggris, 2 Maret mendatang.