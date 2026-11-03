Lamine Yamal bersiap menghadapi tantangan baru di Liga Champions Eropa, tetapi kali ini bukan soal persaingan memperebutkan gelar atau membawa Barcelona meraih kemenangan baru, melainkan soal merebut sebuah rekor bersejarah dari salah satu bintang paling menonjol di generasinya, Kylian Mbappe.

Surat kabar Spanyol "Marca" memilih judul yang mencolok untuk laporannya tentang perburuan ini, dengan mengatakan:"Lamine ingin mencurinya dari Mbappe", merujuk pada keinginan sang bintang muda untuk menguasai rekor yang saat ini ia bagi dengan penyerang Prancis itu, setelah ia hanya tinggal berjarak satu gol dari memuncaki sendiri daftar pemain tersubur dalam sejarah Liga Champions Eropa sebelum mencapai usia dua puluh tahun.

Yamal dan Mbappe sama-sama memiliki 13 gol di Liga Champions sebelum mencapai usia dua puluh tahun, setelah bintang Barcelona itu berhasil menyamai torehan pemain Prancis tersebut dengan golnya dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain pekan lalu.

Yamal kini berada di depan peluang untuk melampaui Mbappe dalam pertandingan Barcelona berikutnya melawan Aston Villa, dan peluangnya tidak akan berhenti pada laga ini saja, sebab ia belum akan mencapai usia dua puluh tahun sebelum 17 Juli 2027, yang memberinya sisa musim untuk terus menambah torehan golnya dan memuncaki rekor itu sendirian.

Pemain Norwegia Erling Haaland menempati posisi berikutnya dengan torehan 10 gol, sementara Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Karim Benzema, dan Raul Gonzalez sama-sama berada di angka 6 gol masing-masing sebelum mencapai usia dua puluh tahun.

Perburuan ini mendapatkan arti tambahan mengingat Yamal dan Mbappe menjadi dua pihak dalam persaingan lain dalam beberapa hari terakhir, setelah keduanya bersaing memperebutkan trofi Ballon d'Or, yang pada akhirnya dimenangi Harry Kane.

Dan kini, persaingan antara kedua bintang itu kembali bergulir di level Liga Champions, tetapi kali ini melalui sebuah rekor bersejarah yang berkaitan dengan apa yang diraih masing-masing di usia muda, setelah Yamal berada di ambang melampaui salah satu pencapaian Eropa paling menonjol milik Mbappe.

Winger Barcelona itu memasuki laga ini setelah tampil gemilang dalam kemenangan besar atas Alaves dengan skor 6-1, di mana ia mencetak dua gol dan menyumbang satu assist untuk rekannya, Fermin, sehingga ia terlibat dalam tiga gol sepanjang pertandingan.

Ini adalah kali kelima Yamal terlibat dalam tiga gol dalam satu pertandingan musim ini, meski kompetisi belum genap berjalan tiga bulan.

Berdasarkan angka yang diungkapkan "Marca", torehan pemain itu mencapai 12 gol dan 11 assist musim ini, menegaskan levelnya yang luar biasa, sementara semua mata tertuju pada penampilannya berikutnya di Liga Champions, di mana satu gol menantinya untuk memutus kebersamaan dengan Mbappe dan memuncaki sendiri daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi untuk usia di bawah 20 tahun.