Pakar perwasitan asal Spanyol, Pablo Gonzalez Fuertes, memberikan komentar soal insiden kontroversial yang melibatkan bintang Real Madrid asal Turki, Arda Guler, dalam laga melawan Sevilla pada Minggu malam, di pekan kesembilan LaLiga.

Pertandingan tersebut diwarnai polemik perwasitan yang luas akibat insiden menghebohkan yang dilakukan Arda Guler, setelah ia melayangkan sikutnya ke pemain Sevilla, Peque Fernandez, pada menit ke-23, di tengah pertanyaan apakah pemain Los Blancos itu layak menerima kartu merah, sebelum pemain Turki tersebut mencetak gol pembuka untuk Los Merengues hanya tujuh menit kemudian.

Detail kejadian berawal dari Peque Fernandez yang menarik kaus Guler saat salah satu serangan balik Real Madrid, hingga pemain Turki itu merespons dengan sikutan yang membuat lawannya terjatuh ke tanah. Hal tersebut mendorong wasit Mateo Busquets untuk meninjau insiden melalui teknologi video assistant referee "VAR" guna memastikan kemungkinan dikeluarkannya kartu merah.

Setelah peninjauan yang berlangsung sekitar tiga menit, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Guler, dan permainan dilanjutkan tanpa pemberian kartu kuning kepadanya. Keputusan itulah yang memicu pertanyaan serta kemarahan para pemain Sevilla.

Pablo Gonzalez Fuertes sendiri berkomentar dalam program "Marcador" di radio "Marca" (yang dikenal memiliki kecenderungan pro Real Madrid) soal insiden ini dengan mengatakan: "Setelah meninjau tayangannya, saya memastikan terjadi benturan keras. Peque memprovokasi Guler, lalu pemain Turki itu merespons dengan pukulan kuat ke dada Peque, dan tindakan tersebut semestinya dihukum dengan kartu merah."



