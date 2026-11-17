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Media di Jerman mengulas kekalahan telak 5-0 timnas Belanda. Lewat analisis taktik, Sportschau menjelaskan cara pelatih timnas Jürgen Klopp menciptakan ruang bagi Derry Scherhant dan Brajan Gruda.

Seperti saat melawan Serbia, Scherhant dan Gruda bermain di kedua sayap. "Mereka benar-benar bermain sebagai pemain sayap, tidak seperti Wirtz di Piala Dunia, misalnya," tulis stasiun penyiaran tersebut.

Bek sayap Jerman punya tugas penting. Philipp Treu bergerak ke tengah, begitu pula Nathaniel Brown di sisi seberang. "Dengan begitu, mereka menarik pemain lawan dan menciptakan ruang di sayap untuk duel satu lawan satu."

Dengan Scherhant dan Gruda di sisi luar, Florian Wirtz bisa bermain di tengah. Stasiun penyiaran itu melihat gelandang Liverpool tersebut sebagai "seniman bebas" yang juga bekerja keras saat lawan menguasai bola.

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Sebelum jeda, Tijjani Reijnders masih mendapat terlalu banyak ruang saat Belanda melancarkan serangan balik. Karena itu, saat turun minum Klopp meminta para bek tengahnya untuk maju jika perlu dan menutup ruang bagi Reijnders.

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Scherhant sudah membawa Jerman unggul pada menit ke-41. Selepas jeda, tim Klopp memperlebar keunggulan menjadi 5-0, dengan dua gol dari Wirtz dan satu gol dari Gruda.

"Jika area tengah tertutup, sayap adalah satu-satunya tempat untuk menghadapi lawan satu lawan satu," jelas Klopp dalam konferensi pers.

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"Keduanya (Scherhant dan Gruda, red.) sama-sama piawai bermain bola, astaga. Kerja keras mereka benar-benar luar biasa."

"Scherhant pasti tidak menyangka bisa tampil sebagus itu dalam laga internasional," pungkas Klopp.