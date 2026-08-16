Media Jerman ramai-ramai mengatakan hal yang sama tentang debut Bayern Ismael Saibari

Media Jerman sangat terkesan dengan debut Ismael Saibari berseragam Bayern Munchen. Gelandang itu dimainkan selama 25 menit pada laga uji coba melawan RB Leipzig, Sabtu siang, yang berakhir dengan kemenangan 3-1.

Saibari sudah sangat awal dalam periode transfer menyelesaikan kepindahannya dari PSV ke Bayern Munchen. Der Rekordmeister membayar 50 juta euro untuk pemain internasional Maroko tersebut.

Karena cedera yang ia alami di Piala Dunia, ia bergabung lebih terlambat dengan skuad. Pada Sabtu, ia menjalani debut tidak resminya untuk klub. Ia langsung penting dengan mencatatkan satu assist.

Namun, Saibari juga mendapat kartu kuning setelah tekel keras terhadap Ezechiel Banzuzi. Meski begitu, media Jerman ramai-ramai menyebutnya sebagai debut impian bagi eks pemain PSV itu.

BILD menulis: “Debut impian di Allianz Arena: Super-Saibari memberi assist untuk Jamal Musiala.” Spox juga menyebut debut itu sangat sukses. “Pemain Maroko itu awalnya mencuri perhatian secara negatif, ketika ia melakukan tekel yang cukup keras terhadap Banzuzi, tetapi tak lama kemudian ia juga menjadi sorotan secara teknis sepakbola, ketika setelah sebuah dribel apik ia menyodorkan gol ketiga Bayern kepada Musiala.”

Media lokal Süddeutsche juga menyebut Saibari memberikan kesan pertama yang bagus. “Ia menggiring bola dengan indah menuju kotak penalti dan langsung memberikan assist pertamanya. Ia benar-benar menari melewati para pemain bertahan.”

Belakangan dalam laga itu, Musiala terjatuh ke tanah karena terganggu cuaca panas. Saibari melihat kejadian itu dan berlari menghampiri rekan setimnya tersebut lalu menangkapnya sebelum ia terjatuh. Momen itu memicu reaksi positif di media sosial.