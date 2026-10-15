Joey Veerman mengalami malam yang ingin segera dilupakannya pada Rabu. Gelandang Borussia Dortmund itu kalah 0-1 dari Bodø/Glimt bersama klubnya dan setelah laga mendapat kritik dari media Jerman.





Dortmund merekrut Veerman dari PSV pada musim panas lalu dengan biaya sekitar 25 juta euro. Pemain asal Volendam itu menuai banyak pujian setelah penampilan-penampilan pertamanya, tetapi suasana berubah setelah laga Rabu.









"Masalahnya selalu sama: aksi menyerang jelas lebih cocok baginya daripada tugas bertahan. Di situlah kelemahannya terus terlihat. Saat gol lawan tercipta menjelang akhir laga, ia membiarkan Sjövold lepas begitu saja. Itu terlihat buruk sekali," tulis SPORT1. Media tersebut memberinya nilai 5 atas penampilannya.





SPOX juga tidak puas dengan Veerman. "Pada babak pertama, ia melakukan aksi defensif penting di kotak penaltinya sendiri. Namun, saat menguasai bola, permainan pemain Belanda itu kurang memberikan dorongan. Secara keseluruhan, penampilannya cukup mengecewakan," tulis media daring tersebut, yang memberinya nilai 4,5.

Media lokal Ruhr Nachrichten juga tidak terlalu terkesan dengan mantan pemain SC Heerenveen dan FC Volendam itu. "Pemain Belanda itu berusaha menghadirkan struktur dalam permainan. Sering kali upayanya tidak membuahkan hasil, tetapi Bodø juga menjaganya dengan baik sehingga opsi-opsi berharga baginya tertutup. Ia beberapa kali merebut bola pada momen penting: 4,5."

Veerman dan Dortmund akan menghadapi Union Berlin akhir pekan mendatang. Di Bundesliga, Dortmund masih belum terkalahkan dan menempati peringkat kedua klasemen.