Sean Steur membuat kesan besar dalam laga pertamanya untuk Newcastle United. Gelandang asal Belanda itu dipuji sejumlah media Inggris atas permainannya melawan klub divisi kelima, Gateshead FC.

Steur dijual Ajax secara mendadak ke Newcastle United dua pekan lalu. Klub Amsterdam itu meraup hingga 27 juta euro dari transfer keluarnya tersebut.

Tak butuh waktu lama untuk terlihat bahwa Steur akan mendapat kesempatan di pramusim, dan peluang itu tampaknya ia manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan setelah baru lima belas menit, laporan-laporan bernada pujian tentang dirinya sudah bermunculan.

“Sean Steur terlihat sangat bagus secara teknis. Dia benar-benar mencuri perhatian di lini tengah,” tulis Lee Ryder di X. Ia adalah pemantau Newcastle untuk media lokal The Chronicle.

The Telegraph juga terkesan dengan pemain asal Volendam itu. “Sean Steur tampak seperti pemain berbakat... pemain muda Belanda itu sudah memperlihatkan sejumlah aksi bagus. Dia selalu mencari peluang untuk memberi umpan menyerang dan benar-benar menjadi titik terang,” tulis surat kabar itu setelah dua puluh menit pertandingan berjalan.

Para suporter Newcastle juga sangat terkesan dengan rekrutan baru tersebut, seperti yang mereka tunjukkan di X. “Baru berjalan dua puluh menit, tapi Steur benar-benar paling menonjol. Suka menerima bola di kaki dan selalu mencari umpan ke depan,” kata seorang fan.

Fan lain juga sama antusiasnya. “Kontrol pertama Steur bagus. Anak ini punya sesuatu,” demikian bunyi komentarnya.