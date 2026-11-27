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Emmanuel Emegha tampil mengesankan di mata media Inggris pada Jumat malam. Meski Chelsea kalah 3-2 saat bertandang ke markas Nottingham Forest, penyerang asal Belanda itu berperan dalam kedua gol tim London tersebut setelah masuk sebagai pemain pengganti. Karena itu, media Inggris sulit memahami keputusan Xabi Alonso untuk tidak memainkannya sejak awal.

Chelsea kembali mengalami malam yang buruk saat bertandang ke markas Forest. Igor Jesus membuka skor dengan cara gemilang setelah lima menit, sebelum Morgan Gibbs-White menggandakan keunggulan dari titik penalti tak lama setelah jeda. Emegha, yang masuk menggantikan Danny Welbeck saat turun minum, kemudian membuat pertandingan kembali menegangkan.

Gol kedua Gibbs-White pada menit ke-73 tampaknya memastikan hasil pertandingan, tetapi Emegha punya pandangan lain. Pemain Belanda itu menyundul umpan silang Pedro Neto menjadi gol sesaat sebelum waktu normal berakhir, meski ia tak mampu mencegah Chelsea menelan kekalahan keempat dalam lima laga liga.

BBC memberi Emegha nilai 8, menjadikannya pemain Chelsea terbaik dengan selisih nilai yang jauh. “Penampilan luar biasa pada babak kedua, dengan kontrol bola yang hebat dan tembakan yang sama bagusnya setelah bola mengenai pemain lain dan jatuh di kakinya,” tulis jurnalis Nizaar Kinsella tentang gol pertama pemain Belanda itu.

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“Ia menyundul gol keduanya di tiang jauh. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa ia tidak bermain sejak awal, mengingat ia juga mencetak gol melawan Leeds United akhir pekan lalu.” Sementara itu, Welbeck hanya mendapat nilai 4 dari lembaga penyiaran publik Inggris tersebut.

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Football.London juga sangat terkesan dengan penampilan Emegha dan memberinya nilai 8. Bobby Vincent, yang meliput Chelsea, tak habis pikir mengapa penyerang Belanda itu harus duduk di bangku cadangan setelah penampilannya sebelumnya melawan Leeds United.

“Sekali lagi ia memberi dampak besar lewat penyelesaian akhir yang indah. Gol khas seorang penyerang sejati. Gol keduanya adalah sundulan fantastis,” tulisnya. Vincent kini yakin Alonso tak bisa lagi mengesampingkan Emegha: “Ia benar-benar terlihat punya kualitas yang dibutuhkan. Ia harus bermain sejak awal melawan Crystal Palace.”

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Evening Standard bahkan menyebut Emegha sebagai satu-satunya pemain Chelsea yang bisa meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Penyerang itu mendapat nilai 7, tertinggi di antara seluruh pemain The Blues. “Ia mencetak kedua gol dengan cara brilian dan benar-benar membuat perbedaan sebagai pemain pengganti. Ia mencetak ketiga gol terakhir Chelsea.”

Ketika Emegha dibanjiri pujian, mantan pemain Ajax Jordan Henderson mendapat penilaian yang jauh kurang baik dari pers Inggris. Gelandang berusia 36 tahun itu diberi nilai 5 oleh BBC maupun Football.London atas penampilannya di City Ground.

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“Apa pun rencana Alonso dengan Henderson, itu tidak berhasil. Saya tidak bisa melihat apa yang diberikan pemain berusia 36 tahun itu kepada Chelsea di Nottingham,” kata Vincent. Evening Standard lebih kritis lagi dengan memberinya nilai 4. Henderson kerap gagal mengirim umpan, menerima kartu kuning, dan ditarik keluar setelah 85 menit.