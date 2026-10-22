Media Inggris Beri Matthijs de Ligt Nilai yang Sama Saat Kembali Tampil untuk Manchester United

Media Britania Raya tak memberi ampun kepada Matthijs de Ligt saat ia kembali ke lapangan. Bek tengah itu langsung masuk starting XI melawan Como pada Rabu malam setelah absen selama sebelas bulan, tetapi laga tersebut menjadi malam yang ingin segera ia lupakan.

Baru dua menit pertandingan berjalan, Manchester United sudah tertinggal akibat tembakan keras Nico Paz. Gol itu menjadi pertanda jalannya sisa pertandingan.

Lewat gol Anastasios Douvikas, Nico Paz untuk kedua kalinya, dan Jacobo Rámon, Como unggul 4-0. Joshua Zirkzee akhirnya mencetak gol hiburan bagi Manchester United: 4-1.

De Ligt bermain sejak awal. Manajer Michael Carrick langsung menerjunkannya ke situasi sulit, meski itu juga karena sang manajer asal Britania Raya tidak punya pilihan lain.

The Sun memberi mantan pemain Ajax dan Juventus itu nilai 4 atas penampilannya. "Sayangnya, ia langsung diterjunkan setelah absen 325 hari... awal yang berat menghadapi lini serang muda dan bersemangat, yang sama sekali tak mampu ia atasi.

"Tenaganya sudah habis jauh sebelum skor menjadi 2-0, dan Carrick terus menanyakan kondisi fisiknya sepanjang pertandingan."

BBC juga memberinya nilai 4 untuk laga melawan Como. "Kembalinya ia setelah absen 11 bulan diawali dengan buruk. Tak ada kesempatan untuk perlahan-lahan menemukan ritme permainan. Serangan Como terlalu dinamis. Malam yang ingin segera dilupakan."

Peter Schmeichel juga tidak terkesan dengan bek kelahiran Abcoude itu. "Kami menurunkan De Ligt sebagai bek tengah, padahal ia belum bermain satu menit pun sejak November musim lalu... Dan itu terlihat."