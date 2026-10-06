Media di Guatemala tanpa ampun terhadap Vaessen dan mendesak CONCACAF untuk bertindak

Media di Guatemala tidak main-main terhadap Etienne Vaessen. Mereka bahkan menyerukan CONCACAF untuk menjatuhkan skors kepada kiper Suriname itu, menyusul rekaman yang mereka miliki.

Pada malam Senin ke Selasa, segalanya benar-benar kacau setelah laga Nations League antara Guatemala dan Suriname (1-0). Akibat kekalahan dari Guatemala, Suriname gagal melaju ke perempat final turnamen.

Pekan lalu kedua negara juga sudah saling berhadapan. Saat itu pertandingan berakhir 0-0. Kini masalah muncul pada fase akhir laga: Matthew Evans memutuskan melepaskan tembakan pada menit ke-96. Sepakan jarak jauhnya tidak mampu dibendung Vaessen: 1-0.

Pekan lalu juga sempat terjadi keributan kecil dalam leg pertama antara kedua negara. Saat itu Vaessen mengecoh penyerang Guatemala, lalu memutuskan melambaikan tangan kepadanya setelah melewatinya.

Setelah sebelumnya dalam laga leg kedua Richonell Margaret harus meninggalkan lapangan dengan kartu merah, setelah bereaksi terhadap dugaan rasisme, situasi kembali benar-benar kacau selepas laga.

Setelah pertandingan usai, Vaessen tidak bisa menahan amarahnya. Sang kiper memainkan peran utama dalam konfrontasi panas antara kedua negara. Belakangan, dalam rekaman terlihat ia membuat gestur cabul ke arah fans yang hadir.

Untuk gestur terakhir itu, media Guatemala La Red 106.1 ingin melihat adanya skorsing. “Dia memegang alat kelaminnya dan mengulangi sebuah gestur. Ini adalah tindakan yang bisa dihukum. CONCACAF bisa melihat rekaman itu untuk kemungkinan sanksi,” tulis media tersebut.

Prensa Libre memasang judul besar setelah laga: “Qué pasó con Vaessen?” Yang jika diterjemahkan secara bebas menjadi: “Apa yang terjadi dengan Vaessen?” Media itu menulis bahwa kiper FC Groningen tersebut sepanjang pertandingan memprovokasi penonton yang hadir dengan terus-menerus mengulur waktu saat tendangan gawang. Mereka juga menyebut adanya ‘gestur cabul’ selepas laga.



