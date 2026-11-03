Wadah Kebersamaan Insan Media, Turnamen Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 Edisi Kelima Resmi Dimulai

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Turnamen mini soccer antarmedia yang telah memasuki edisi kelima, Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, resmi dimulai setelah seremoni pembukaan digelar di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, pada Selasa, (3/11) pagi WIB. Ajang bergengsi ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Kamis, (5/11).

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Kesuksesan penyelenggaraan turnamen ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak. Cendrawasih Carsa Media Cup 2026 terselenggara berkat dukungan Cendrawasih Karsa sebagai sponsor utama, bersama PSSI, I.League, Mitra Orphys, Pertamina, Se'Indonesia, Mills, ASIOP Stadium, Kelme, Little Japan, Persipura Jayapura, Datascrip Canon, NOC Indonesia, Maybank, Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Joyday, Persija Jakarta, Arema FC, Binna Banua, Ortuseight, dan Aqua.

Sebanyak 16 media nasional turut ambil bagian dalam program yang menjadi salah satu agenda tahunan PSSI Pers ini, meliputi SCTV, SKOR, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, RTV, TVRI, Detik.com, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, ANTARA, iNews.id, Garuda TV, dan BTV.

Upacara Pembukaan

Mengusung tema Compete, Connect, dan Celebrate, Cendrawasih Carsa Media Cup 2026 tidak hanya menjadi wadah bagi insan media untuk berkompetisi di atas lapangan hijau. Lebih dari itu, ajang ini menjadi kesempatan emas untuk mempererat hubungan dan membangun kebersamaan di antara para jurnalis dari berbagai perusahaan media.

Seremoni pembukaan Cendrawasih Carsa Media Cup 2026 dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Direktur Komersial I.League Sadikin Aksa, perwakilan Cendrawasih Karsa Eveline Sanita Injaya, Direktur Mitra Keluarga Cibubur dr. Sri Widiyaningsih, M.A.R.S., Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadhilah, perwakilan ASIOP Stadium Berry Sidik, Direktur Operasional Akademi Sepak Bola Garudayaksa Danang Wicaksana, serta Corporate Communications Manager Kelme Shintya Anya Maharani.

Media Cup 2026

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Apresiasi Cendrawasih Karsa

Dalam sambutannya, Eveline Sanita Injaya yang juga berstatus manajer Persipura Jayapura menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Cendrawasih Carsa Media Cup 2026 dapat terlaksana dengan baik.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Cendrawasih Karsa Media Cup ini bisa terselenggara," ujar Eveline.

"Saya pribadi sangat senang akhirnya bisa berpartisipasi dan menjadi bagian dari Cendrawasih Karsa Media Cup. Seperti yang kita tahu, sepak bola sangat luas dan mampu mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Saya merasa kegiatan seperti ini sangat positif untuk mempererat hubungan dengan rekan-rekan, komunitas, sekaligus membangun hubungan yang lebih baik ke depannya," tambahnya.

Media Cup 2026

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Pesan dari I.League

Sementara itu, Sadikin Aksa mengungkapkan kebanggaannya terhadap penyelenggaraan Cendrawasih Carsa Media Cup 2026. Ia menilai insan media merupakan salah satu pemangku kepentingan penting dalam memajukan ekosistem sepak bola Indonesia.

"Teman-teman media dan para sponsor, kami dari I.League cukup bangga dengan adanya turnamen ini. Selama ini, media merupakan bagian dari pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Kami dari I.League memiliki tugas membangun industrinya, sehingga melihat teman-teman berkompetisi juga menjadi kebanggaan bagi kami. Melalui kegiatan ini, teman-teman tidak hanya meliput pertandingan, tetapi juga bisa merasakan bagaimana rasanya berkompetisi," ucap Sadikin.

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"Kami dari I.League berpesan agar kompetisi ini berjalan dengan fair play. Seperti yang kita tahu, persaingan dalam kompetisi sepak bola cukup ketat, tetapi ajang ini bukan semata-mata untuk berkompetisi. Tujuannya adalah menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antarmedia. Kami berharap kegiatan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan bagaimana mengembangkan sepak bola Indonesia ke depannya, karena tanpa media pun kami tidak bisa membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih besar," lanjutnya.

Media Cup 2026

Membangun Kebersamaan

Dalam kesempatan yang sama, Nizar Galang menjelaskan bahwa Cendrawasih Carsa Media Cup 2026 merupakan kesempatan bagi para jurnalis untuk merasakan atmosfer kompetisi dari sudut pandang yang berbeda. Jika biasanya bertugas meliput jalannya pertandingan, kali ini mereka berkesempatan turun langsung ke lapangan dan beradu strategi bersama rekan-rekan dari media lain.

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"Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 bersama teman-teman media. Ini menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk tidak hanya meliput pertandingan di lapangan, tetapi juga saling bertanding. Sebelumnya, teman-teman meliput pertandingan, kali ini teman-teman mendapat kesempatan untuk beradu strategi di sini," terang Nizar.

"Perlu diingat bahwa tujuan utama acara ini bukan sekadar mencari siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, kita ingin mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menjadikan olahraga sebagai ruang untuk bertemu serta bersenang-senang, sesuai dengan tema yang kami usung musim ini, yaitu Compete, Connect, dan Celebrate," tutup Nizar.