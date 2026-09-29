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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Media Brasil secara garis besar sepakat soal debut starter Mauro Júnior bersama Brasil

Brazil

Media Brasil telah memberikan penilaian atas debut starter Mauro Júnior di tim nasional. Kapten PSV itu mendapat kesempatan tampil sejak menit awal dari pelatih Carlo Ancelotti saat menghadapi Australia (4-2).

Pekan lalu Brasil juga sudah bermain melawan Australia. Saat itu Mauro masuk sebagai pemain pengganti pada 15 menit terakhir, setelah Rayan mencetak gol penyeimbang untuk negara Amerika Selatan tersebut (1-1).

Kini Ancelotti memutuskan untuk memainkan bek kiri PSV itu sebagai starter. Mauro baru digantikan pada menit ke-86 oleh manajer asal Italia tersebut. Pilihan memainkan Mauro pun terbukti tepat. Brasil menang 2-4.

GOAL edisi Brasil memberi Mauro nilai enam atas penampilannya melawan Socceroos. “Secara teknis dia tampil baik, tetapi secara defensif posisinya keliru saat gol 2-1.”

O Globo juga cukup antusias dengan penampilan Mauro. “Dia jarang maju ke depan, sangat jarang melakukan overlap, tetapi menjalankan tugasnya dengan baik dalam bertahan. Lebih baik daripada Douglas Santos, yang bermain pada laga pertama melawan Australia.”

Grêmio Esportivo juga memberi Mauro nilai enam. Surat kabar olahraga itu menulis bahwa penampilannya ‘cukup baik’. “Solid, tetapi tidak spektakuler.”

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