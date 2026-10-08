Hakim Ziyech menuai pujian di media Brasil. Gelandang serang itu tampil mengesankan saat debutnya sebagai starter bersama Botafogo, yang kalah 1-2 di kandang dari Vasco da Gama.

"Ziyech menjadi motor di lini tengah Botafogo," analisis Globo mengenai penampilan mantan pemain Ajax tersebut. "Ia bermain sedikit lebih ke depan dan kerap berada dekat dengan striker Cabral."

Playmaker berusia 33 tahun itu juga mendapat pujian dari media Brasil Terra. "Kiper Batista, gelandang Ziyech, dan bek kanan Telles, yang mencetak gol indah lewat tendangan bebas, menjadi satu-satunya yang menunjukkan performa terbaik mereka." Ziyech mendapat nilai 7.

Ziyech memulai laga di sisi kanan, tetapi kerap bergerak ke dalam. "Hanya dengan satu sentuhan bola, ia membuat pertahanan Vasco da Gama kebingungan. Jika bola jatuh ke kaki Ziyech, itu selalu menghasilkan sesuatu yang bagus."

Terra juga sangat kritis terhadap kebijakan transfer dan jajaran teknis Botafogo. "Tidak ada gunanya merekrut nama besar seperti Ziyech jika Anda memiliki tim di lapangan yang tidak bisa mencetak gol dan tidak mampu menciptakan peluang."

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Ziyech kini sudah mencatatkan 125 menit bermain dengan seragam Botafogo. Ia baru-baru ini menjalani debut sebagai pemain pengganti saat melawan Mirassol. Senin, ia akan bertandang ke markas Coritiba bersama timnya.