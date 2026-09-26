Media Belgia kompak memuji Mark van Bommel: "Di Belanda mereka iri!"

Mark van Bommel meninggalkan kesan mendalam di Belgia, demikian terlihat dari laporan media di negara itu setelah laga Nations League yang dimenangi atas Italia (0-2).

Pada Jumat malam, Van Bommel untuk pertama kalinya berdiri di tepi lapangan sebagai pelatih tim nasional Belgia. Ia memilih untuk membiarkan Romelu Lukaku memulai dari bangku cadangan, tetapi tetap menurunkan Mika Godts sebagai starter.

Mantan penyerang Ajax itu langsung membayar kepercayaan tersebut dengan gol indah. Belakangan, Dodi Lukebakio mencetak gol kedua Belgia.

Di Belgia, banyak pihak dibuat terpukau oleh permainan Belgia. Sporza memuji mantan pelatih PSV dan Royal Antwerp itu atas dampak besar yang ia berikan hanya dalam empat hari.

“Awal yang menjanjikan. Era Van Bommel dimulai dengan ledakan. Sang pelatih tim nasional meminta dan mendapatkan identitas yang jelas saat debutnya. Hebat, apalagi ini terjadi hanya setelah beberapa hari latihan”, demikian tertulis di surat kabar tersebut.

Het Nieuwsblad juga antusias. “Belgia menggilas Italia. Kami melihat debut yang sangat menyenangkan di bawah Van Bommel. Tanpa Gianluigi Donnarumma, skornya bisa lebih besar lagi”, tulis surat kabar itu.

Media Wallonia juga sangat antusias dengan permainan yang ditampilkan tim nasional. Sudinfo: “Van Bommel mengelola pertandingan pertamanya dengan sangat baik. Belgia sepenuhnya mengendalikan Italia.”

Dalam siaran VTM , perbandingan dengan Belanda juga sempat disinggung. Genteng sampai beterbangan. Setan Merah tampil bagus. Di Belanda, orang-orang sedikit menonton dengan rasa iri dan penuh selera. Di sini ada lebih banyak kehidupan dibandingkan tim nasional Belanda”, kata komentator tersebut.