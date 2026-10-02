Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, memicu gelombang kritik baru di Spanyol setelah terlihat dalam sebuah pesta malam di ibu kota Prancis, Paris, bersama kekasihnya yang berprofesi sebagai aktris, Ester Exposito, di tengah masa pemulihannya dari cedera, dalam sebuah tindakan yang kembali membuka perdebatan seputar profesionalitas dan perilakunya di luar lapangan.

Kunjungan Mbappe ke Paris pada Rabu malam memicu kekesalan media Spanyol, terutama setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis akibat mengalami cedera pada lutut kirinya, usai pertandingan melawan Turki, laga di mana ia mencetak satu gol, hingga Real Madrid mengumumkan bahwa ia menderita peregangan berlebih pada bagian belakang lutut.

Meski sejumlah laporan pers Spanyol menegaskan bahwa cedera Mbappe hanya membutuhkan istirahat total, dan klub Kerajaan tersebut mengizinkannya untuk absen dari pusat latihan di Valdebebas, kemunculannya di salah satu kelab malam di Paris kembali membuka pintu kritik, terlebih karena ini bukan kali pertama ia menghabiskan liburannya di luar Madrid selama masa pemulihan, demikian menurut situs Prancis "Foot Mercato".

David Sanchez, jurnalis dari radio "Marca", melancarkan serangan terhadap bintang Prancis itu, menegaskan bahwa meski ia memiliki kemampuan luar biasa, ia mengulangi kesalahan yang memancing kemarahan suporter Real Madrid.

Sanchez mengatakan bahwa Mbappe sebenarnya bisa saja kembali ke Madrid dan tampil di pusat latihan klub, sehingga memberikan kesan positif kepada para suporter tentang komitmennya terhadap program pemulihan, alih-alih kembali muncul di Paris, dengan menilai bahwa pengulangan tindakan semacam ini merusak citranya.









Di sisi lain, Juanma Castaño, melalui radio "Cope", mengkritik tindakan sang pemain, dengan menyebut bahwa kepulangannya secepatnya ke Madrid akan mengirimkan pesan yang berbeda kepada para suporter klub, terutama di tengah polemik yang mengelilingi cederanya.

Kritik ini merupakan kelanjutan dari polemik sebelumnya, setelah Mbappe bepergian ke Sardinia bersama kekasihnya selama masa absennya dari lapangan pada musim lalu, hal yang kala itu memicu pertanyaan di kalangan pers Spanyol mengenai komitmennya.

Kendati kritik yang kian meningkat, laporan program "El Chiringuito" mengisyaratkan bahwa Mbappe berpeluang tampil sebagai starter bersama Real Madrid menghadapi Villarreal, di tengah berlanjutnya perdebatan seputar perilakunya dan sejauh mana aktivitasnya di luar lapangan berpengaruh terhadap hubungannya dengan para suporter.