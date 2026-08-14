Mbappe ungkap keunggulan Mourinho, beri janji kepada para pendukung Real Madrid

Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, meninggikan tekad ambisinya menjelang bergulirnya musim baru, dengan menegaskan bahwa target tim sudah jelas, yakni kembali ke podium juara, seraya menekankan bahwa para pemain klub Los Blancos memiliki hasrat dan fokus yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

Mbappe berbicara dalam wawancara dengan saluran resmi Real Madrid mengenai persiapannya untuk musim baru, ambisinya bersama tim, di samping hubungannya dengan pelatih Jose Mourinho, sambil menegaskan bahwa fase mendatang menuntut Real Madrid untuk melangkah "satu langkah ke depan" demi meraih gelar.

Mbappe berupaya membawa Real Madrid meraih gelar setelah musim nihil trofi pada 2025-2026, sementara sang bintang Prancis gagal membawa timnas Les Bleus meraih gelar Piala Dunia pada musim panas ini.

Mbappe: Mourinho tahu jalan menuju kemenangan

Mengenai kembalinya ke sesi latihan dan kesiapannya untuk musim baru, Mbappe berkata sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya sangat senang bisa kembali, dan mendapatkan kesan-kesan pertama bersama tim, staf kepelatihan baru, rekan-rekan saya, dan semua orang yang bekerja di Valdebebas. Selalu menyenangkan untuk kembali ke sini dan bersiap untuk musim ini."

Sang bintang Prancis berbicara positif tentang Mourinho, sambil menegaskan bahwa komunikasi di antara mereka sudah dimulai sejak lama, dan berkata: "Kami banyak berbicara selama Piala Dunia, begitu juga selama beberapa hari terakhir di sini. Sangat positif bagi kami memiliki pelatih dengan pengalaman seperti ini, yang tahu cara menang, dan tahu jalan yang harus kami tempuh untuk meraih kemenangan."

Ia menambahkan: "Sebagai pemain, luar biasa memiliki pelatih yang tahu ke mana ia menuju. Saya rasa kehadirannya adalah hal yang positif bagi kami."

"Sekarang saatnya bekerja dengan sekuat tenaga"

Mbappe menilai bahwa masa persiapan merupakan peluang terbaik untuk bekerja dengan tenaga maksimal sebelum dimulainya pertandingan-pertandingan resmi, dengan menjelaskan: "Saya berusaha memberikan yang terbaik yang saya miliki, karena inilah periode di mana kami bisa bekerja sebanyak mungkin."

Ia melanjutkan: "Ketika pertandingan dimulai, urusannya lebih banyak berkaitan dengan pengaturan beban. Sekaranglah waktu yang tepat untuk bekerja dengan sekuat tenaga, dan mendapatkan sensasi yang dibutuhkan, agar kami siap menjalani laga pertama di liga."

Mbappe berjanji akan kembali ke podium juara

Mengenai target Real Madrid pada musim baru, Mbappe menyampaikan pesannya dengan jelas, katanya: "Saya rasa kami harus menang, dan saya yakin bahwa tahun ini kami akan kembali meraih gelar. Saya yakin akan hal itu."

Ia menambahkan: "Inilah yang kami inginkan, dan itu akan terjadi karena saya merasa tim memiliki hasrat itu. Kami akan tetap fokus sepanjang tahun demi membahagiakan para pendukung Real Madrid, karena tidak ada yang lebih penting daripada meraih gelar bersama tim dan merasakan kebahagiaan para suporter."

Baca juga:

Pengecualian langka: Mengapa Real Madrid dan Barcelona absen dari pembuka La Liga?

Dua tahun sejak gol pertamanya dengan jersey Real Madrid

Mbappe mengenang kembali gol pertamanya bersama Real Madrid, setelah dua tahun berlalu dari momen tersebut, sambil menegaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang istimewa baginya.

Ia berkata: "Itu adalah hari yang sangat istimewa. Pertandingan pertamamu bersama tim baru selalu terasa spesial, dan ketika timnya adalah Real Madrid, maka hal itu menjadi lebih penting dan magis, terlebih itu terjadi di sebuah final."

Ia menambahkan: "Saya menikmati hari itu; sebuah gol, sebuah gelar, sebuah senyuman, dan semuanya terasa luar biasa. Dua tahun ini penuh dengan perubahan bagi saya, karena itu adalah kali pertama saya keluar dari negeri saya, dan pengalamannya sangat positif."

Ia menyambung: "Saya sangat mencintai klub ini, saya suka bermain di La Liga dan tinggal di Spanyol, dan di sini, di Madrid. Sangat penting bagi seorang pemain untuk merasa nyaman di kota tempat ia tinggal."

Ia menutup pembicaraannya dalam konteks ini dengan pesan yang jelas: "Saya rasa sudah tiba waktunya untuk melangkah satu langkah ke depan dan meraih gelar."

"Bergabung dengan Real Madrid adalah sebuah mimpi"

Mbappe menegaskan bahwa mengenakan jersey Real Madrid masih menjadi perwujudan mimpi lamanya, katanya: "Datang ke sini adalah sebuah mimpi, dan tetap menjadi mimpi untuk berada di sini setiap hari dan mendapatkan kesempatan ini."

Ia melanjutkan: "Saya adalah orang yang tahu cara menikmati masa kini, dan saya menikmati keberadaan saya di sini serta menyadari betapa beruntungnya saya berada di Real Madrid, tetapi sekarang kami harus menang."

Ia menjelaskan: "Kamu bisa berada di mana saja, tetapi ketika kamu berada di Real Madrid, kamu harus meraih gelar dan mengumpulkan trofi. Itulah sebabnya saya di sini, dan seperti yang saya katakan, kami akan meraih gelar tahun ini."

Pesan Mbappe untuk para pendukung Real Madrid

Di akhir pembicaraannya, Mbappe menyampaikan pesan langsung kepada para pendukung Los Blancos, katanya: "Halo, para Madridista. Ini adalah pesan untuk berterima kasih atas segala dukungan yang kalian berikan kepada kami selama dua tahun yang saya lalui di sini."

Ia menambahkan: "Saya tahu tahun ini akan lebih penting, dan bahwa kami akan mewujudkan hal-hal besar bersama. Kita harus siap, dan kita memang sudah siap."