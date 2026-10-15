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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mbappe terus menulis sejarah dengan pencapaian luar biasa

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
K. Mbappe
Italia
Spanyol
Prancis

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, terus menuliskan sejarah setelah golnya ke gawang Roma dalam kemenangan Los Blancos dengan skor 4-3 pada Rabu malam di Liga Champions.

Mbappe menjadi pencetak gol pertama Real Madrid ke gawang Roma dalam laga seru yang berlangsung di Stadion Olimpico tersebut.

Jaringan statistik Opta menyebutkan bahwa berkat golnya di Roma, Mbappe mencapai 500 kontribusi gol sepanjang kariernya bersama klub di seluruh kompetisi, dengan kostum Monaco, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid".

Opta melanjutkan, "Kontribusi Kylian Mbappe tersebut terdiri dari 378 gol dan 122 assist".

Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengoleksi 6 poin, sementara Roma masih tertahan dengan satu poin saja.

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