Teka-teki soal perjalanan mendadak yang dilakukan bintang Prancis Kylian Mbappe ke ibu kota Paris akhirnya terungkap, perjalanan yang sempat menyulut gelombang kontroversi dan spekulasi di dalam maupun di luar lingkungan klub Real Madrid.

Di saat semua orang menanti persiapan tim ibu kota menghadapi laga-laga mendatang, Mbappe mengejutkan semua pihak kemarin Selasa dengan perjalanan kilat ke Prancis. Ia langsung berangkat setelah selesainya sesi latihan pagi di kompleks olahraga Valdebebas, lalu kembali ke Madrid pada malam yang sama. Pergerakan ini hanya memakan waktu beberapa jam, tetapi sudah cukup untuk memicu badai pertanyaan.

Langkah ini semakin mempertajam kritik yang ditujukan kepada penyerang Prancis tersebut, terlebih karena hal itu terjadi setelah jeda internasional yang tidak menampilkan Mbappe dalam performa terbaiknya, baik dari sisi perilaku maupun dari sisi citranya di hadapan publik. Hal inilah yang membuat sebagian pihak di dalam klub menunjukkan rasa tidak nyaman secara tersembunyi.

Namun, kenyataannya, menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", tampak sama sekali berbeda dari narasi rumor, dengan menegaskan bahwa perjalanan itu telah disepakati sebelumnya dengan manajemen Los Merengues.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Surat kabar itu menjelaskan bahwa perjalanan Mbappe bukanlah tindakan dadakan atau upaya melarikan diri dari kewajiban, melainkan sudah disepakati sejak awal dan direncanakan secara cermat bersama manajemen Real Madrid.

Laporan tersebut mengungkap bahwa tujuan kunjungan itu murni bersifat kemanusiaan, di mana Mbappe menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan yang ia sponsori, dan menghabiskan waktu bersama sekelompok anak-anak, dalam sebuah komitmen yang telah ia buat sejak lama.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen Real Madrid mengambil sikap yang berimbang terhadap persoalan ini. Meskipun mereka menilai bahwa sebagian tindakan Mbappe belakangan ini perlu ditinjau ulang, pada saat yang sama mereka berpendapat bahwa ada pembesaran yang berlebihan atas setiap langkah yang dilakukan bintang Prancis itu, dan bahwa perjalanannya ke Paris adalah contoh terbaik dari hal tersebut.

Mbappe pun bukan satu-satunya yang pergi selama periode ini. Publikasi yang sama mengungkap bahwa rekan setimnya asal Inggris, Jude Bellingham, akan menghabiskan dua hari di ibu kota London untuk menjalani kewajiban syuting iklan khusus, yang dijadwalkan dengan cermat agar bertepatan dengan periode jeda produksi. Ini merupakan isyarat jelas bahwa apa yang dilakukan Mbappe termasuk dalam kerangka kewajiban pribadi yang diperbolehkan bagi seluruh bintang tim.







