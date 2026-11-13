Mbappe tampil menakutkan bersama Real Madrid, Raphinha kibarkan bendera tantangan

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Kylian Mbappe asal Prancis terus tampil luar biasa bersama Real Madrid, setelah memasuki musim ketiganya dengan seragam Los Blancos dalam kondisi teknis terbaik sepanjang kariernya, mencetak catatan gol yang belum pernah diraih sebelumnya, sementara Raphinha asal Brasil muncul sebagai pesaing utamanya dalam perebutan puncak daftar top skor.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", Mbappe, yang mencetak 17 gol dalam 16 pertandingan musim ini, sedang menjalani salah satu periode terbaik dalam kariernya sepak bolanya, setelah mengawali musim ketiganya bersama Real Madrid dengan rangkaian pertandingan beruntun yang istimewa di mana ia mencetak gol, mencapai 7 pertandingan, yang merupakan rekor terbaik dalam kariernya.

Angka-angka menunjukkan bahwa Mbappe mencetak gol dengan rata-rata 0,75 gol per pertandingan pada musim pertamanya, sebelum rata-ratanya naik pada musim lalu menjadi 0,95 gol, sementara pada musim ini ia berhasil untuk pertama kalinya melewati batas satu gol di setiap pertandingan, setelah rata-ratanya mencapai 1,06 gol.

Dengan total 103 gol dalam 119 pertandingan sejak bergabung dengan Real Madrid, Mbappe telah menjadi senjata serangan paling menonjol bagi Los Blancos, setelah ia menyumbang 38,64% dari gol-gol timnya.

Mbappe juga meningkatkan rata-rata golnya yang terbaik, yang ia capai pada musim ini, menaikkan peluangnya untuk mencetak gol di setiap pertandingan menjadi 68%, yang berarti bahwa ia menjebol gawang dalam dua dari setiap tiga pertandingan yang ia mainkan.

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Ketajaman Raphinha

Di tengah awal musim yang tajam dari Mbappe, pemain Brasil Raphinha menonjol sebagai satu-satunya pemain yang mampu mengimbangi bintang Prancis itu dalam perburuan gol, setelah ia mencetak 19 gol dalam 14 pertandingan, sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol.

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Ketajaman mencetak gol Mbappe, yang mengubah 20% dari tembakannya menjadi gol, belum cukup hingga kini untuk melampaui awal istimewa dari kapten Barcelona itu, yang tampak sebagai pesaing paling menonjol bagi bintang Prancis tersebut, di samping Harry Kane dan Erling Haaland, dalam perburuan penghargaan pencetak gol terbanyak.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan "Befter", Mbappe memiliki persentase 6,8% untuk mencetak gol, di antara 42 pemain yang menjadi kandidat untuk menjebol gawang dalam pertandingan El Clasico terakhir, dengan mengecualikan para penjaga gawang yang ada di daftar kedua tim.

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Sebaliknya, peluang Raphinha untuk mencetak gol, yang bermain di stadion timnya, mencapai 7,41%, dan setelah pertandingan berakhir, hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing mencetak satu gol, tetapi pemain Real Madrid itu kembali ke ibu kota Spanyol dengan tiga poin.

Dengan telah terlewatinya paruh pertama musim, kedua pemain berharap dapat menjalani babak terakhir tahun 2027 dengan tujuan yang jelas, yaitu melanjutkan peningkatan angka-angka gol mereka dan memperkuat koleksi gol mereka.

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Adapun Mbappe, yang terus meningkatkan rata-rata golnya dibandingkan musim-musim lalu, berambisi agar gol-golnya turut mengantarkan Real Madrid meraih gelar, yang menegaskan bahwa bintang Prancis itu terus melampaui batasnya dan menghancurkan rekor-rekornya sebelumnya.