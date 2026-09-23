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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mbappe soal rumor Real Madrid dan Olise: Saya tidak menyarankannya untuk pergi

Transfers
Real Madrid
Bayern Munich
France
K. Mbappe
M. Olise
Spanyol
Jerman
Prancis

Apa yang dikatakan bintang Real Madrid tentang rekan setimnya?

Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menolak untuk mendorong rekan senegaranya, Michael Olise, bintang Bayern Munich, agar hengkang, di tengah rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke klub kerajaan itu pada bursa transfer musim panas lalu.

Banyak laporan media pada musim panas ini membahas ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Olise, terutama setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya dipastikan ia bertahan bersama klub asal Bavaria tersebut.


Ketika ditanya soal rumor seputar Olise, Mbappe berkata dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Bild": "Saya mendengar rumor itu, tetapi saya memahami situasi ini dengan baik: saat saya menjadi pemain Paris Saint-Germain, rumor tersebar di mana-mana."

Kylian Mbappe menilai tidak pantas menyarankan Olise untuk meninggalkan Bayern Munich, karena pemain internasional Prancis itu masih bisa menunjukkan seluruh potensinya bersama klub asal Bavaria tersebut.

Penyerang Real Madrid itu melanjutkan, sebagaimana dikutip jaringan Prancis "Foot Mercato": "Menurut saya, kurang menghormati jika menyarankan seorang pemain untuk pergi. Hal itu akan tidak adil bagi Bayern, apalagi Bayern adalah klub hebat di mana Michael bisa meraih pencapaian besar."

Kemudian Mbappe memuji kualitas rekannya di skuad Les Bleus dengan berkata: "Namun ada satu hal yang pasti: setiap klub di dunia mengidamkan Michael Olise. Ia adalah pemain yang luar biasa."

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