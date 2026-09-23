Mbappe soal rumor Real Madrid dan Olise: Aku tidak menyarankannya untuk pergi

Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menolak untuk mendorong rekan senegaranya, Michael Olise, bintang Bayern Munich, agar hengkang, di tengah rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke klub kerajaan tersebut pada bursa transfer musim panas lalu.

Banyak laporan media memberitakan pada musim panas ini tentang ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Olise, terutama setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya dipastikan bahwa ia tetap bertahan bersama klub Bavaria itu.





Ketika ditanya soal rumor seputar Olise, Mbappe mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar Jerman "Bild": "Saya mendengar rumor itu, tetapi saya memahami situasi ini dengan baik: ketika saya masih menjadi pemain di Paris Saint-Germain, rumor tersebar begitu banyak."

Kylian Mbappe menilai bahwa tidak pantas menyarankan Olise untuk hengkang dari Bayern Munich, sebab pemain internasional Prancis itu masih bisa menunjukkan seluruh potensinya bersama klub Bavaria tersebut.

Penyerang Real Madrid itu melanjutkan sebagaimana dikutip jaringan Prancis "Foot Mercato": "Saya rasa tidak sopan menyarankan seorang pemain untuk hengkang. Itu akan tidak adil bagi Bayern, terlebih Bayern adalah klub hebat di mana Michael bisa meraih pencapaian-pencapaian besar."

Mbappe kemudian memuji kualitas rekannya di skuad Prancis itu dengan mengatakan: "Namun ada satu hal yang pasti: setiap klub di dunia ingin merekrut Michael Olise. Ia pemain yang luar biasa."