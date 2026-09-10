Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan timnas Prancis, menanggapi kritik yang dilayangkan terhadap penampilannya tanpa bola. Ia menilai bahwa seorang pemain yang terbiasa menampilkan level luar biasa selama bertahun-tahun justru lebih rentan menjadi sorotan atas aspek-aspek yang tidak ia tunjukkan, alih-alih hal-hal yang ia kuasai.

Mbappe mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Equipe": "Saya rasa ini tidak wajar, tetapi inilah hidup seseorang yang telah menjalani keistimewaan selama bertahun-tahun. Saya bukan lagi sesuatu yang baru. Semua orang sudah tahu sejak bertahun-tahun apa yang bisa saya lakukan. Dan saya rasa inilah sisi manusiawi dari hal ini."

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Mbappe menambahkan: "Wajar bila orang selalu melihat apa yang tidak dilakukan seseorang. Ketika ia melakukannya sejak 10 tahun lalu, orang tidak lagi melihat apa yang ia lakukan. Mereka tahu bahwa ia mampu melakukannya. Karena itu, mereka selalu mencoba melihat apa yang tidak ia lakukan. Dan sejak saat itu, ini bukanlah sesuatu yang saya anggap sebagai serangan pribadi."

Terkait kritik secara umum, penyerang Los Blancos itu mengatakan: "Saya memiliki pendekatan yang seimbang terhadap kritik. Ada kritik yang membangun, dan ada kritik yang tidak masuk akal. Kritik tidak membuat saya takut, dan ketika saya mengambil keputusan, saya tidak memikirkan kemungkinan saya akan dikritik. Jika saya tahu bahwa keputusan itu tepat bagi saya, atau bahkan jika tidak tepat tetapi memang diperlukan, maka perjalanan karier saya telah membuktikan bahwa saya terus melangkah maju."

Mengenai perkataan sebagian orang bahwa tim bisa kesulitan karena dirinya, meski ia mencetak banyak gol, mantan bintang Paris Saint-Germain itu menjawab: "Argumen ini terasa kurang masuk akal bagi saya. Jika saya tidak mencetak gol, mereka akan bertanya kepada saya mengapa saya tidak mencetak gol."

Ia menambahkan: "Saya belajar bahwa ketika kamu menjadi pesepak bola, ada jutaan pelatih yang punya pendapat tentang setiap pertandingan, dan tidak semuanya bahagia di rumah mereka. Setiap orang punya sudut pandangnya, tetapi saya rasa tujuan sepak bola adalah mencetak gol, dan mencetak lebih banyak gol daripada lawanmu."



