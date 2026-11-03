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Mbappe soal kematian pemain Spanyol: Sangat sedih, tidak ada kata-kata

Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
J. de Miguel
K. Mbappe
Real Madrid
Spanyol
Andorra
Prancis

Kejutan menguasai Kylian

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengomentari peristiwa meninggalnya Jesus de Miguel, pemain Tenerife, yang mengembuskan napas terakhir, hari Selasa ini, pada usia menjelang 30 tahun.

Tenerife mengumumkan meninggalnya pemain mereka pada pukul delapan pagi hari Selasa ini, sebuah kabar yang menebarkan duka mendalam bagi klub, para pendukungnya, dan keluarga besar sepak bola.

Tenerife mengatakan dalam awal pesannya: "Kami hancur oleh kepedihan yang begitu dalam, lidah kami kelu karena keterkejutan, dan kami tidak bisa percaya bahwa hal ini nyata."

Tenerife menambahkan: "Tidak ada kata-kata untuk menghibur, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa meringankan perasaan yang penuh kesedihan ini. Kami berdiri di samping keluarganya yang berduka dan orang-orang yang dicintainya, serta di samping seluruh anggota keluarga Tenerife yang hari ini menangisi akhir yang kejam ini."

Kylian Mbappe menulis melalui sebuah unggahan di jejaring "Instagram", mengatakan: "Duka yang mendalam. Tidak ada kata-kata. Semoga jiwamu beristirahat dalam damai."

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