Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, bersiap mematahkan sebuah rekor istimewa milik Lionel Messi, legenda Barcelona yang kini menjadi kapten Inter Miami, ketika timnya menghadapi Roma pada Rabu malam ini dalam matchday kedua fase liga Liga Champions.

Mbappe telah tampil dalam 99 pertandingan Liga Champions bersama tiga klub, yakni Monaco, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid secara berurutan. Jika tampil hari ini melawan Roma, ia akan mencapai penampilan ke-100.

Menurut statistik situs resmi UEFA, Mbappe akan menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Champions yang tampil dalam 100 pertandingan, melampaui catatan Messi.

Mbappe kini berusia 27 tahun dan 298 hari, sementara pemain Argentina itu mencapai pertandingan ke-100 saat masih bermain untuk Barcelona pada usia 28 tahun dan 84 hari.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Mbappe telah menjalani 99 pertandingan di kompetisi antarklub Eropa tersebut dan mencetak 71 gol, dengan rata-rata 0,71 gol per pertandingan.