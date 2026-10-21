Bintang Prancis, Kylian Mbappe, semakin dekat untuk menyamai rekan senegaranya, Karim Benzema, dalam daftar pemain Prancis terbanyak yang menciptakan gol sepanjang sejarah Liga Champions Eropa.

Mbappe menciptakan gol kedua untuk rekan setimnya asal Turki, Arda Guler, lewat umpan sundulan yang apik, lalu ia sendiri mencetak gol ketiga Real Madrid, dalam kemenangan atas Leipzig dengan skor (4-1), pada Rabu malam ini di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan ketiga kompetisi antarbenua tersebut.

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Menurut jaringan statistik "Opta", koleksi Mbappe meningkat menjadi 26 assist sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, sehingga ia menempati peringkat kedua di antara para pemain Prancis, seri dengan pelatihnya di timnas Prancis, Zinedine Zidane, dan hanya berselisih satu assist di belakang Benzema, pemegang rekor dengan 27 assist.

Daftar tersebut juga memuat Thierry Henry, mantan bintang Arsenal dan Barcelona, yang menempati peringkat keempat dengan koleksi 25 assist.

Dengan kemenangan hari ini, Los Blancos menambah koleksi poinnya menjadi 9, di peringkat keempat klasemen Liga Champions Eropa, unggul selisih gol atas Paris Saint-Germain yang memuncaki klasemen, sementara koleksi poin Leipzig terhenti di angka tiga, di peringkat ke-29.



