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Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, meninggalkan kesan yang sama di setiap pertandingan yang ia jalani. Ia mampu mencetak gol dari ketiadaan, terutama ketika melaju dari sisi kiri dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun pada saat yang sama, ia juga menyia-nyiakan banyak peluang matang.

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Dalam sebuah laporan, surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mbappe telah mencetak 13 gol di LaLiga, namun ia berbagi posisi puncak dengan Thierno Barry, pemain Everton, dalam daftar pemain yang paling banyak membuang peluang matang di lima liga top Eropa, dengan catatan 16 peluang.

Dengan menghitung seluruh kompetisi di level klub, Mbappe menempati posisi kedua di antara para pencetak gol dari pemain lima liga top Eropa, dengan koleksi 17 gol, dan hanya diungguli oleh Raphinha.

Dengan demikian, Kylian Mbappe memuncaki daftar pembuang peluang di LaLiga, dengan catatan 16 peluang.

Di LaLiga, selisih antara dirinya dengan pemain lainnya tampak begitu besar. Pasalnya, Orri Oskarsson, pemain Real Sociedad, berada di belakang Mbappe dengan catatan 9 peluang matang yang terbuang.

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Sementara itu, Karim Adeyemi, pemain Barcelona, menempati posisi ketiga di Liga, dengan catatan 8 peluang terbuang, sedangkan Raphinha, Lamine Yamal, dan Ayoze Perez, pemain Villarreal, sama-sama memiliki 7 peluang masing-masing.

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Dengan begitu, pemain Real Madrid tersebut unggul dengan selisih 7 peluang atas pemilik posisi berikutnya dalam daftar, sebuah selisih yang mengundang kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar torehan golnya.

Perbandingan di level Eropa menempatkan pemain Real Madrid itu bersama Thierno Barry, pemain Everton, dengan catatan 16 peluang terbuang masing-masing, sedangkan Donyell Malen, pemain Roma, memuncaki daftar Serie A dengan 15 peluang.

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Sebaliknya, angka-angka yang tercatat di Prancis dan Jerman memiliki selisih yang lebih besar; Elye Wahi, pemain Nice, membuang 9 peluang matang di Ligue 1, sementara Ermedin Demirovic, pemain Stuttgart, Serhou Guirassy, pemain Borussia Dortmund, dan Harry Kane, pemain Bayern Munich, masing-masing membuang 8 peluang di Bundesliga.

Kecenderungan yang terus berlanjut sejak masa-masanya di Paris Saint-Germain

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Ironi ini terus berulang sejak Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Pada musim LaLiga 2024-2025, ketika ia meraih Sepatu Emas, ia mengakhiri kompetisi sebagai pemuncak daftar pencetak gol dengan koleksi 31 gol, sekaligus juga memuncaki daftar pemain yang paling banyak membuang peluang matang.

Menurut situs FotMob, Mbappe membuang 29 peluang matang, berbanding 23 milik Robert Lewandowski dan 20 untuk masing-masing Alexander Sørloth dan Raphinha.

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Pada musim perdananya di LaLiga, Mbappe memang membuktikan bahwa produksi gol yang luar biasa bisa berbarengan dengan terbuangnya sejumlah besar peluang yang tersedia.

Pada musim lalu, pemain asal Prancis itu kembali memuncaki statistik ini, setelah membuang 21 peluang matang di LaLiga musim 2025-2026, mengungguli Ferran Torres yang membuang 20 peluang, serta Georges Mikautadze dan Vedat Muriqi yang masing-masing membuang 19 peluang.

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Dengan demikian, 16 peluang yang ia buang di awal musim ini memperpanjang kecenderungan yang menyertainya selama dua musim pertamanya mengenakan kostum Real Madrid. Pemain Prancis itu kini tinggal berjarak 5 peluang saja dari menyamai total peluang yang dicatatkan untuknya oleh situs FotMob di LaLiga musim lalu.

Namun fenomena ini juga bermula sejak masa keberadaannya di Paris Saint-Germain. Pasalnya, di Ligue 1 musim 2022-2023, Mbappe juga memuncaki daftar ini setelah membuang 28 peluang matang, dengan selisih dua peluang dari Folarin Balogun.

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Perbandingan dengan Raphinha

Opta, perusahaan yang berspesialisasi dalam penyediaan data dan statistik olahraga, menganggap peluang matang sebagai situasi yang memberi pemain kesempatan yang sangat menguntungkan untuk mencetak gol, seperti beberapa situasi berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang atau tembakan jarak dekat ketika pemain tidak menghadapi tekanan defensif yang besar.

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Tendangan penalti juga termasuk dalam kategori ini. Peluang matang bisa saja berakhir dengan penyelamatan penjaga gawang, sehingga statistik ini tidak terbatas pada tembakan yang melenceng ke luar gawang.

Kemampuan Mbappe untuk mencapai situasi semacam itu, dengan sendirinya, merupakan bagian dari nilainya sebagai seorang penyerang.

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Tabel expected goals yang disajikan situs FotMob di LaLiga mengungkap ironi lain ketika membandingkan Mbappe dengan Raphinha.

Mbappe telah mencetak 13 gol dari total 14,6 expected goals, dengan selisih negatif sebesar 1,6 gol. Sebaliknya, Raphinha mencetak 15 gol dari total 11,2 expected goals, melampaui rata-rata ekspektasinya dengan selisih 3,8 gol.

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Dengan begitu, pemain Barcelona itu berhasil mencetak jumlah gol yang lebih banyak meskipun memiliki total peluang gol yang diharapkan lebih sedikit.

Expected goals digunakan untuk memperkirakan kemungkinan setiap tembakan berubah menjadi gol, bergantung pada karakteristiknya, seperti jarak dari gawang dan sudut tembakan.

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Pada akhirnya, Real Madrid memiliki seorang pencetak gol yang mampu mempertahankan rangkaian mencetak gol dalam 7 pertandingan beruntun, sebagaimana dibuktikan oleh hasil-hasil terbarunya.

Namun, besarnya jumlah peluang yang ia dapatkan menyisakan ruang untuk menuntutnya tampil lebih efektif. Sebab, bahkan ketika ia mencetak gol secara nyaris rutin, ia masih membuang cukup banyak peluang hingga berbagi puncak sebuah statistik yang tidak diinginkan oleh penyerang mana pun, terutama ketika ia bermain dalam tim yang menciptakan begitu banyak peluang menyerang ini.