Bintang PSG Kylian Mbappe Wujudkan Mimpi Jadi Cover FIFA 21

Striker , Kylian Mbappe telah terpilih sebagai bintang cover atau sampul global untuk gim FIFA 21.

Sang penggawa internasional Prancis itu menggantikan bintang , Eden Hazard, yang tampil di sampul untuk edisi standar dari judul gim sebelumnya.

Mbappe mendeskripsikan momen terpilihnya sebagai "mimpi yang menjadi kenyataan", sementara EA Sports mengklaim pemain yang menjuarai Piala Dunia 2018 itu merupakan "pemimpin generasi berikutnya".

"Berada di sampul FIFA adalah mimpi yang menjadi kenyataan," katanya kepada situs web perusahaan gim tersebut.

"Dari waktu saya di Bondy ke Clairefontaine ke Piala Dunia, ini menandai tonggak sejarah besar lainnya."

