Dalam pernyataan yang jujur dan kontroversial, bintang Prancis Kylian Mbappé menyoroti bahwa identitas Afrikanya akan mengarahkannya ke jalur yang berbeda dalam hal karier internasionalnya.

Mbappé mengatakan, dalam podcast "The Bridge", bahwa ia akan memilih bermain untuk tim nasional Kamerun, sementara saudaranya, Ethan, lebih memilih mewakili Aljazair.

Dia menjelaskan bahwa keputusannya itu diambil karena dia tumbuh dengan lebih terikat pada budaya Kamerun melalui ayahnya, dibandingkan dengan budaya Aljazair yang terkait dengan ibunya.

Penyerang Real Madrid itu menambahkan bahwa belakangan ini ia semakin dekat dengan keluarganya di Aljazair, yang membuatnya lebih memahami budaya Arab.

Ia mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk mengunjungi Aljazair untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sambil dengan tegas membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya bahwa ia tidak peduli dengan akar Aljazairnya.

Mbappé memberikan nasihat yang jelas kepada para pemain berkewarganegaraan ganda, dengan mengatakan: "Para pemain harus memilih tim nasional mereka sejak dini, karena tim nasional tidak sama dengan klub. Mewakili negara berasal dari hati, dan keputusan harus segera diambil."

Perlu dicatat bahwa Mbappé mencetak gol internasional ke-56-nya melawan Brasil dalam pertandingan persahabatan, sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk menyamai rekor Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis dengan 57 gol.

Penyerang berusia 27 tahun ini hanya membutuhkan dua gol lagi untuk melampaui Giroud dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus.