Mbappe mengirim pesan singkat: Apa yang direncanakan bintang Real Madrid?

Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya di Liga Spanyol, setelah ia melanjutkan ukiran sejarah bersama Los Blancos dengan meraih pencapaian luar biasa yang baru pada kemenangan atas Racing Santander dengan skor telak 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion El Sardinero, dalam ajang La Liga.

Mbappe melanjutkan catatan golnya yang istimewa setelah berhasil menjebol gawang Racing Santander, mencetak gol pertama Real Madrid, sehingga ia mempertahankan rekor luar biasanya berupa mencetak gol ke seluruh tim yang telah ia hadapi di Liga Spanyol.

Dengan gol ini, bintang asal Prancis itu mempertahankan rekor sempurnanya dengan tingkat keberhasilan 100% melawan para pesaingnya di La Liga, setelah sebelumnya ia hampir mencapai pencapaian ini usai mencetak gol ke gawang Malaga dan Elche.

Mbappe menambah koleksinya menjadi 68 gol bersama Real Madrid di Liga Spanyol, hanya dalam 76 pertandingan, sehingga ia terus menegaskan pengaruh ofensifnya yang besar bersama Los Merengues.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Usai pertandingan, bintang asal Prancis itu menyempatkan diri mengirimkan pesan singkat melalui akun resminya di platform "Instagram", di mana ia menulis: "Kami sangat menikmatinya. Kami harus terus bekerja".