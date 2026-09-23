Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, mengatakan bahwa dirinya tidak merasa "frustrasi" sama sekali karena hingga saat ini belum pernah memenangkan Ballon d'Or, sembari menambahkan pada saat yang sama, "Bisa jadi ini tahun yang baik bagi saya".

Mbappe tidak meraih gelar apa pun pada musim lalu - sebuah faktor penting dalam proses pengambilan keputusan - di mana ia menempati peringkat keempat di Piala Dunia bersama Prancis dan gagal meraih gelar apa pun bersama Real Madrid.

Namun dalam wawancaranya dengan jaringan "CNN Sports" di tengah kesepakatan sponsor baru dengan salah satu merek pakaian olahraga, ia mengatakan masih memiliki peluang untuk menang, dengan alasan bahwa penghargaan itu semestinya diberikan kepada pemain individu terbaik.

Ia melanjutkan: "Sepak bola adalah olahraga tim, tetapi ada penghargaan-penghargaan tim untuk merepresentasikan dominasi kolektif itu".

Ia menambahkan: "Ketika kita berbicara tentang Ballon d'Or, kita memberikannya kepada satu pemain, yaitu kepada pemain terbaik, dan kepada orang yang membuktikan bahwa dirinya yang terbaik, dan setiap kompetisi besar menunjukkan sesuatu".

Tampaknya para pesaing utama Mbappe untuk gelar ini tahun ini adalah bintang Barcelona yang tengah menanjak, Lamine Yamal, dan bintang Bayern Munich, Harry Kane. Diperkirakan pula Lionel Messi akan memenangkan penghargaan tersebut untuk kesembilan kalinya, sebuah rekor, yang terutama disebabkan oleh penampilan istimewanya bersama Argentina di Piala Dunia.

Meski Mbappe tidak mampu meraih gelar Piala Dunia keduanya bersama Prancis, ia tetap menampilkan turnamen yang tak terlupakan di mana ia mencetak 10 gol untuk meraih penghargaan top skor Piala Dunia, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya tidak frustrasi karena belum pernah mampu memenangkan Ballon d'Or sebelumnya.

Ia melengkapi pernyataannya: "Karena sebagai seorang kompetitor, Anda selalu ingin memenangkan segalanya. Jadi pada akhirnya, tentu saja Anda ingin menang, setiap pemain ingin menang, tetapi kita harus menunggu".

Mbappe sejak beberapa hari terakhir gencar melancarkan kampanye media di mana ia lebih dari sekali berbicara tentang kelayakannya untuk dinobatkan meraih Ballon d'Or 2026, ia juga terlibat bentrok dengan rekannya di timnas Prancis, Ousmane Dembele, karena penghargaan bergengsi tersebut.

Mengenai keberadaannya bersama timnas Prancis di bawah kepemimpinan teknis baru Zinedine Zidane, ia menjelaskan: "Ini adalah awal era baru di timnas, dan kami sangat senang dengan bergabungnya dia (Zidane). Mari kita lihat apa yang akan kami lakukan. Saya rasa semua orang mengharapkan banyak dari kami, dan ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari penampilan tim di Amerika Utara musim panas ini".

Ia melanjutkan: "Kami adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan semua orang telah melihatnya. Tetapi kami harus bekerja pada detail-detail agar menjadi yang terbaik di dunia, dan saya rasa semua orang juga melihat itu".

Ia mengakhiri pernyataannya: "Pada akhirnya, itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi kami karena saya rasa kami telah membahagiakan para penggemar di seluruh dunia, tetapi kami tidak meraih apa yang kami cita-citakan. Namun saya tidak bisa mengatakan bahwa itu gagal".

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