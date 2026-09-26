Mbappe mendapat kejelasan soal cedera lutut yang dikhawatirkan

Real Madrid telah mendapat kejelasan soal cedera Kylian Mbappé. Bintang penyerang Prancis itu mengalami peregangan berlebih pada kapsul posterior lutut kirinya dan diperkirakan akan menepi selama dua pekan.

Raksasa Spanyol itu kini telah mengonfirmasi diagnosis tersebut secara resmi. Dengan begitu, tingkat keparahannya jauh lebih ringan dibandingkan laporan awal, yang memperkirakan absennya akan lebih lama.

Mbappé mengalami cedera itu saat pertandingan Nations League antara Prancis melawan Turki. Sang penyerang mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut, tetapi mengalami cedera pada lututnya dalam aksi itu. Salah satunya karena tidak ada kontak dengan lawan, sempat muncul kekhawatiran akan cedera serius.

Superstar Real Madrid itu awalnya masih mencoba melanjutkan permainan. Lima menit kemudian, hal itu ternyata tidak memungkinkan dan ia pun digantikan oleh Désiré Doué.

Setelah laga, pelatih tim nasional Zinédine Zidane sudah menyampaikan bahwa Mbappé akan meninggalkan skuad Prancis. “Kondisinya tidak baik. Kami tidak akan mengambil risiko. Dia mengalami cedera lutut saat mengenai bola dan situasinya terlihat tidak cukup baik untuk melanjutkan.”

Akibatnya, Mbappé akan absen dalam sisa pertandingan internasional Prancis pada periode ini. Sang penyerang tidak akan tampil dalam duel Nations League melawan Belgia dan juga akan absen saat menghadapi Italia.

Namun, bagi Real Madrid, diagnosis akhir itu jelas menjadi kelegaan besar. Dengan demikian, partisipasi Mbappé dalam El Clásico melawan FC Barcelona pada 25 Oktober tampaknya tidak lagi terancam.