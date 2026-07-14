Mbappé mencetak prestasi tak tertandingi bagi Prancis saat menghadapi Spanyol

Kylian Mbappé memimpin lini serang Prancis dalam laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Spanyol, yang akan digelar di Stadion Dallas pada Selasa malam ini, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026.

Mbappé saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 8 gol, sejajar dengan bintang Argentina Lionel Messi, dan ia bertekad untuk terus bersinar serta memecahkan rekor tersebut hari ini.

Mbappé berharap dapat memimpin Prancis meraih kemenangan hari ini, untuk lolos ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah “Les Bleus” menjuarai turnamen tersebut pada 2018 dengan mengalahkan Kroasia, dan sebelum kalah di final 2022 melawan Argentina melalui adu penalti.

Hari ini, Mbappé bersiap untuk memainkan pertandingan ke-21-nya di Piala Dunia, sehingga memecahkan rekor kiper Hugo Lloris sebagai pemain Prancis dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, menurut data “Opta”.

Mbappé telah tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan di Piala Dunia, dan belum pernah kalah dalam satu pun pertandingan tersebut, dengan catatan 17 kemenangan dan satu hasil imbang.

Perlu dicatat bahwa Mbappé telah mencetak 20 gol selama penampilannya di Piala Dunia serta menciptakan enam gol lainnya, sehingga hanya tertinggal satu gol dari Messi yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut.