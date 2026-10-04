Setelah perjalanannya ke Paris bersama pasangannya, Ester Exposito, memicu kontroversi luas di kalangan suporter Real Madrid, Kylian Mbappe berusaha menjernihkan keadaan dengan caranya sendiri, dengan mengungkap perkembangan terbaru pemulihannya dari cedera lutut yang dialaminya bersama timnas Prancis.

Mbappe mengalami cedera dalam pertandingan melawan Turki, setelah ia menderita hiperekstensi pada bagian belakang lutut kirinya, lalu kembali ke Madrid untuk memulai program perawatan dan rehabilitasinya.

Namun, perjalanan penyerang Prancis itu ke Paris dan kemunculannya di salah satu klub malam bersama Exposito memicu kekecewaan sebagian suporter Real Madrid, yang mempertanyakan alasan ketidakhadirannya di pusat latihan Valdebebas selama masa pemulihan.

Klub menjelaskan bahwa Mbappe telah mendapat izin bepergian sebelumnya, dan bahwa ia terus menjalankan program rehabilitasinya di ibu kota Prancis, meski kontroversi seputar peristiwa itu terus berlanjut, demikian menurut surat kabar "Mundo Deportivo" Spanyol.

Seiring meningkatnya kritik, Mbappe mengunggah foto-foto latihan rehabilitasinya melalui akun-akun media sosialnya, yang memperlihatkannya berlari di atas treadmill dan menggunakan sepeda, sebagai isyarat kemajuan proses pemulihannya.

Berdasarkan indikasi saat ini, Mbappe mungkin akan siap untuk kembali menghadapi Villarreal pada 10 Oktober di Stadion Santiago Bernabeu, meski keikutsertaannya dalam pertandingan itu belum dipastikan secara final, dengan kemungkinan menunda kepulangannya hingga laga melawan Roma di Liga Champions Eropa pada 14 Oktober.







