Mbappe memilih bintang El Clasico, dan menyampaikan pesan tegas

Bintang asal Prancis, Kylian Mbappe, merayakan gol ke-100 miliknya bersama Real Madrid, setelah membawa Los Blancos meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam laga El Clasico, dengan mencetak dua gol kemenangan di Stadion Spotify Camp Nou, pada malam yang istimewa bagi penyerang Prancis tersebut.

Dalam pernyataan kepada saluran resmi Real Madrid, "RMTV", Mbappe menekankan pentingnya penampilan kolektif, serta menegaskan bahwa keberhasilan tim adalah faktor terpenting di balik perolehan tiga poin, bukan kecemerlangan individunya.

Penyerang Prancis itu berkata: "Pahlawan pertandingan hari ini adalah tim dan seluruh kelompok; karena kami tahu bahwa kami harus bermain seperti para pria dan sebagai satu tim. Kami mempersiapkan diri dengan baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir, bermain dengan mentalitas yang benar, dan memberikan yang terbaik yang kami bisa."

Ia menambahkan bahwa pertandingan tersebut diwarnai momen-momen sulit dan momen-momen lain ketika Real Madrid mendominasi, sembari menegaskan pentingnya kemenangan dan tetap bersaing dalam perebutan gelar La Liga, dengan keharusan untuk terus bekerja dan meraih lebih banyak poin.

Mbappe Menolak Puas Hanya dengan Mengalahkan Barcelona

Bintang Real Madrid itu mengingatkan bahwa kemenangan di El Clasico tidak akan memiliki banyak nilai jika tim tidak melanjutkan hasil positifnya dalam pertandingan-pertandingan mendatang, seraya berkata: "5 kemenangan beruntun tidak berarti apa-apa bagi kami, kami ingin menang di setiap pertandingan."

Mbappe menegaskan bahwa tim dituntut untuk mempertahankan semangat yang sama dalam laga berikutnya menghadapi Racing Santander, sembari menjelaskan bahwa kemenangan atas Barcelona memberikan dorongan moral kepada para pemain, tetapi hal itu tidak berarti bahwa musim telah berakhir atau tugas telah selesai.

100 Gol, dan Ronaldo Mendahuluinya dalam Pencapaian

Mbappe meninggalkan Stadion Camp Nou dengan mengenakan jersey bernomor 100, sebagai perayaan atas pencapaian ini bersama Real Madrid.

Ia mengungkapkan kegembiraannya mencetak gol dan membantu tim, tetapi ia menilai bahwa kemenangan kolektif lebih penting daripada angka pribadi apa pun.

Pemain Prancis itu menjelaskan bahwa Real Madrid memiliki kualitas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, tetapi ia menegaskan bahwa meraih gelar membutuhkan kerja dengan semangat tim, seraya mengatakan bahwa para pemain dituntut untuk bergerak sebagai satu kelompok, karena itulah jalan untuk mewujudkan ambisi klub pada musim ini.