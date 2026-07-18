Mbappé memicu "kontroversi hebat" akibat perilakunya terhadap Tuchel

Kylian Mbappé, penyerang tim nasional Prancis, memicu kontroversi besar setelah terlihat tertawa dan bercanda dengan Thomas Tuchel, pelatih Inggris, selama jeda babak pertama pada pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat di Piala Dunia, meskipun Prancis kebobolan 4 gol tanpa balas dalam 45 menit pertama.

Kamera menangkap momen Mbappé yang saling tertawa dengan Tuchel, mantan pelatihnya di Paris Saint-Germain, sebuah adegan yang memicu kemarahan para pendukung Prancis, terutama karena sang bintang Prancis tampak seolah-olah kekalahan telak yang dialami timnas negaranya tidak mempengaruhinya.

Kontras yang mencolok dengan pernyataannya

Sikap ini sangat bertentangan dengan pernyataan Mbappé sebelum pertandingan, di mana ia mengatakan bahwa para pemain “tidak memberikan akhir yang sempurna bagi Deschamps,” merujuk pada keinginan mereka untuk menghormati pelatih yang masa jabatannya telah berakhir dengan meraih medali perunggu.

Namun, penampilan dan sikap Mbappé justru bertolak belakang dengan apa yang ia katakan, di mana ia tampak acuh tak acuh terhadap kekalahan memalukan yang dialami “Les Bleus” pada babak pertama, yang memicu gelombang kritik di media sosial.

Tuchel pernah melatih Mbappé di Paris Saint-Germain, yang menjelaskan hubungan ramah di antara keduanya, namun waktu pelucuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar komitmen sang bintang Prancis terhadap timnas negaranya dan pelatihnya yang akan hengkang.

Persaingan di Puncak Daftar Pencetak Gol

Perlu dicatat bahwa Mbappé bersaing dengan Lionel Messi, bintang timnas Argentina, untuk gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia 2026, di mana keduanya sama-sama mengoleksi 8 gol. Messi akan bertanding di final turnamen melawan Spanyol besok, Minggu, yang memberinya kesempatan untuk memimpin sendirian di puncak klasemen.