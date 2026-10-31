Seluruh perhatian tertuju ke Stadion Spotify Camp Nou, yang menjadi tuan rumah pertemuan antara Barcelona dan Deportivo Alaves, hari Sabtu ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kesebelas Liga Spanyol, dalam sebuah laga yang menyimpan banyak angka menarik, terutama kilau penampilan Lamine Yamal dan Raphinha, berbanding dengan momok ketajaman yang menghantui salah satu senjata paling menonjol tim tamu menghadapi Blaugrana.

Dan jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik memaparkan sejumlah angka dan fakta menarik sebelum pertemuan ini, yang berikut rinciannya:

- Lamine Yamal, bintang Barcelona, telah mencetak 38 gol selama 111 pertandingan yang dijalaninya di Liga Spanyol, dan tidak ada yang mengunggulinya dalam jumlah gol yang dicetak sebelum menginjak usia dua puluh tahun di lima liga top Eropa sepanjang abad kedua puluh satu kecuali Kylian Mbappe, yang mencetak 41 gol dalam 79 pertandingan.

- Raphinha, bintang Barcelona, memuncaki daftar pencetak gol lima liga top Eropa musim ini dengan koleksi 13 gol, setelah berhasil mencapai jumlah tersebut hanya dalam sembilan pertandingan, menyamai torehan golnya sepanjang musim lalu di Liga Spanyol, ketika ia mencetak 13 gol dalam 22 pertandingan.

- Quique Sanchez Flores, pelatih Deportivo Alaves, tidak mampu meraih satu kemenangan pun selama tujuh kunjungannya sebelumnya menghadapi Barcelona di Liga Spanyol, di mana ia hanya memperoleh dua hasil imbang berbanding lima kekalahan, selain itu ia kalah dalam empat pertemuan terakhir, dan tim-tim yang ia latih gagal menggetarkan jala dalam empat dari pertandingan-pertandingan tersebut.

- Lucas Boye, penyerang Deportivo Alaves dan pencetak gol terbanyak tim di Liga Spanyol musim ini dengan koleksi lima gol, mengalami momok ketajaman di hadapan Barcelona, setelah menjalani delapan pertandingan melawan tim Catalan itu tanpa mampu mencetak gol. Dan penyerang asal Argentina itu tidak memiliki catatan yang lebih buruk dalam hal ini kecuali di hadapan Celta Vigo dan Sevilla, di mana ia gagal menggetarkan jala selama sepuluh pertandingan melawan masing-masing dari keduanya di divisi pertama Liga Spanyol.