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Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, merayakan bertahannya rekan setimnya asal Turki, Arda Guler, bersama Real Madrid hingga 2032. Ia mengirimkan pesan jenaka seusai pengumuman perpanjangan kontrak sang rekan, yang mencerminkan kegembiraannya karena pemain muda itu akan tetap memperkuat klub selama beberapa tahun lagi.

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Real Madrid pada Rabu ini mengumumkan perpanjangan kontrak Guler hingga 30 Juni 2032. Langkah ini menegaskan tekad klub untuk mempertahankan jasa gelandang asal Turki tersebut, yang belakangan menjadi salah satu elemen penting dalam rencana tim.

Mbappe merespons unggahan Guler di akun media sosialnya yang merayakan perpanjangan kontrak tersebut. Ia menuliskan komentar singkat: "Terima kasih, saya akan tidur lebih nyenyak malam ini." Itu menjadi isyarat jenaka atas kegembiraannya karena rekan setimnya dipastikan tetap bertahan di Santiago Bernabeu.

Pesan bintang asal Prancis itu menunjukkan hubungan baik di antara keduanya, sekaligus keharmonisan yang terlihat di lapangan lewat kerja sama mereka di lini serang. Guler memiliki kemampuan menciptakan peluang dan memberikan umpan matang, sementara Mbappe menjadi salah satu andalan utama Real Madrid dalam urusan mencetak gol.

Komentar Mbappe pada unggahan Guler muncul setelah pemain asal Turki itu menyampaikan pesan panjang kepada para pendukung Real Madrid. Dalam pesan tersebut, ia mengungkapkan rasa bangganya bisa melanjutkan perjalanan bersama klub dan menegaskan bahwa mengenakan seragam Real Madrid adalah impian yang ingin terus ia wujudkan selama bertahun-tahun.

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Guler menulis: "Sejarah yang telah saya ukir, dan sejarah yang menanti untuk kita ukir. Ketika saya mengenakan seragam Real Madrid untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa saya akan menjadi bagian dari sejarah yang agung. Hari ini, saya merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang sama, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih besar."

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Pemain asal Turki itu menambahkan: "Mengikuti jejak para legenda yang telah menorehkan nama mereka dalam sejarah sepak bola, di klub terbesar di dunia, merupakan kehormatan besar bagi saya. Impian saya adalah mengenakan seragam ini selama bertahun-tahun, meraih gelar-gelar baru bersama, dan suatu hari meninggalkan jejak saya sendiri dalam kisah yang unik ini."

Guler juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden klub Florentino Perez, keluarganya, dan rekan-rekan setimnya, serta para pelatih dan seluruh staf yang telah mendukungnya sejak tiba di Real Madrid. Ia pun memberikan pesan penghargaan khusus kepada para pendukung klub, seraya menegaskan bahwa dukungan mereka yang tak pernah putus selalu hadir dalam perjalanannya bersama tim.

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Guler menutup pesannya dengan menegaskan kebahagiaannya bisa melanjutkan perjalanan bersama Real Madrid: "Saya sangat bahagia bisa terus menjadi bagian dari klub ini hingga 2032." Pesan itu memancing reaksi rekan-rekan setimnya, terutama Mbappe yang memberikan ucapan selamat dengan caranya sendiri.

Guler bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2023 dari klub Turki, Fenerbahce, saat berusia 18 tahun. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 126 pertandingan bersama tim dan meraih lima gelar, yakni Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, LaLiga, dan Piala Super Spanyol.

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Perpanjangan kontrak Guler hingga 2032 menegaskan keinginan Real Madrid untuk mempertahankan para pemain yang diandalkan dalam proyek masa depannya , setelah peran pemain asal Turki itu di dalam tim terus berkembang. Ia kini mendapat ruang lebih besar untuk tampil dan berpengaruh dalam membangun permainan, di samping kemampuannya mengancam gawang lawan.

Bagi Mbappe, bertahannya Guler menjadi tambahan penting bagi sistem penyerangan, mengingat kerja sama yang bisa ditawarkan keduanya antara menciptakan peluang dan menuntaskannya. Hal itulah yang membuat komentar sang penyerang asal Prancis lebih dari sekadar ucapan selamat, karena juga memperlihatkan kelegaannya atas berlanjutnya kemitraan mereka di Real Madrid.