Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions Eropa, La Liga Spanyol, dan Piala Dunia, telah tiba di acara penghargaan Ballon d'Or di ibu kota Inggris, London.

Mbappe bermimpi meraih Ballon d'Or pertama dalam kariernya, di tengah persaingan sengit dengan duo Lamine Yamal bintang Barcelona dan Harry Kane penyerang Bayern Munich.





Penyerang Real Madrid yang hadir di acara tersebut di teater London Palladium itu berbicara kepada saluran televisi "L'Equipe" tentang statusnya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih penghargaan.

Mbappe mengatakan sebagaimana dilansir jaringan "Foot Mercato": "Saya tahu saya sedang menjadi pembicaraan. Kalian mengenal saya, dan itu tidak mengganggu saya, saya tahu saya tidak bisa menyenangkan semua orang."

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Ia menambahkan: "Saya tidak ingin berubah dan menjadi orang lain. Sangat sulit bagi saya untuk menjadi orang lain."

Mbappe menjelaskan bahwa ia tidak menyiapkan pidato sebagai antisipasi kemungkinan kemenangan Ballon d'Or dan berkata: "Tidak, itu akan membawa sial, kalian hanya perlu menikmati momennya dan melihat bagaimana semuanya berjalan nanti malam."



