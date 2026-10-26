Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Diterjemahkan oleh

Mbappe jelang gala Ballon d'Or: Saya tahu saya jadi buah bibir

K. Mbappe
Real Madrid
L. Yamal
H. Kane
Prancis
Spanyol
Inggris

Penyerang Real Madrid berbicara jelang dimulainya acara

Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions Eropa, La Liga Spanyol, dan Piala Dunia, telah tiba di acara penghargaan Ballon d'Or di ibu kota Inggris, London.

Mbappe bermimpi meraih Ballon d'Or pertama dalam kariernya, di tengah persaingan sengit dengan duo Lamine Yamal bintang Barcelona dan Harry Kane penyerang Bayern Munich.


Penyerang Real Madrid yang hadir di acara tersebut di teater London Palladium itu berbicara kepada saluran televisi "L'Equipe" tentang statusnya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih penghargaan.

Mbappe mengatakan sebagaimana dilansir jaringan "Foot Mercato": "Saya tahu saya sedang menjadi pembicaraan. Kalian mengenal saya, dan itu tidak mengganggu saya, saya tahu saya tidak bisa menyenangkan semua orang."

Pertandingan berikutnya
SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

Ia menambahkan: "Saya tidak ingin berubah dan menjadi orang lain. Sangat sulit bagi saya untuk menjadi orang lain."

Mbappe menjelaskan bahwa ia tidak menyiapkan pidato sebagai antisipasi kemungkinan kemenangan Ballon d'Or dan berkata: "Tidak, itu akan membawa sial, kalian hanya perlu menikmati momennya dan melihat bagaimana semuanya berjalan nanti malam."


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google