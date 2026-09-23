Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, menuai kritik luas di Spanyol setelah secara terbuka berbicara mengenai peluangnya bersaing dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or, hanya beberapa hari sebelum penutupan pintu pemungutan suara untuk penghargaan tersebut.

Mbappe menegaskan bahwa ia telah menampilkan "musim yang luar biasa di level individu", dengan menganggap bahwa performa personal merupakan kriteria terpenting dalam persaingan meraih Ballon d'Or, pernyataan yang memicu reaksi keras dari sejumlah jurnalis melalui radio "Cadena SER".

Sebagaimana dikutip jaringan Prancis "Foot Mercato", jurnalis Spanyol Julio Pulido mempertanyakan bagaimana para pendukung Real Madrid menerima pernyataan tersebut, di saat tim tidak meraih gelar besar dalam periode terakhir, sementara rekannya Javier Herraiz menilai bahwa penyerang Prancis itu lebih baik menghindari berbicara dengan cara seperti itu, terutama setelah penampilannya dalam laga derbi melawan Atletico Madrid.

Kritik keras soal pencalonannya di Ballon d'Or

Kritik tidak berhenti pada pernyataannya, tetapi meluas hingga ke peluang Mbappe memenangkan penghargaan tersebut, di mana Anton Meana mengungkapkan bahwa ia bahkan tidak menempatkan penyerang Real Madrid itu dalam daftar lima pemain terbaik dunia miliknya.

Meana memasukkan nama-nama seperti Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembele, Vitinha, dan Khvicha Kvaratskhelia dalam perhitungannya, dengan melewati Mbappe dalam pacuan personalnya untuk Ballon d'Or.

Di sisi lain, Dani Garrido mengkritik fokus Mbappe yang berlebihan pada angka-angka individunya, dengan menunjukkan bahwa Harry Kane meraih penghargaan Sepatu Emas, di saat ia menilai bahwa penilaian persaingan Ballon d'Or tidak seharusnya bergantung pada statistik individu semata.

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Jurnalis Spanyol itu melangkah lebih jauh dengan menyoroti performa Mbappe dalam laga-laga besar, dan berkata: "Mencetak gol di Piala Dunia melawan Irak, Swedia, dan Paraguay adalah hal yang hebat," sebelum menunjuk pada ketiadaan pengaruh yang diharapkan dari sang pemain saat Prancis kalah dari Spanyol dengan skor 2-0.

Kritik keras ini datang di saat Mbappe secara terbuka membela peluangnya memenangkan Ballon d'Or, dalam sebuah pacuan yang menyaksikan persaingan sengit di antara sejumlah bintang sepak bola dunia paling menonjol.

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