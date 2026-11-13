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Kekalahan dari Italia bukan sekadar tergelincir sesaat di awal perjalanan Zinedine Zidane bersama timnas Prancis, melainkan menempatkan sang pelatih baru pada ujian dini yang tak memberi banyak ruang bagi kesalahan perhitungan. Setelah tumbang dengan skor 3-1 di Stadion San Siro, Prancis kini dituntut mengalahkan Turki demi menyelamatkan posisinya di UEFA Nations League, sebuah situasi yang kembali mengangkat nama Kylian Mbappe ke permukaan, meski ada keraguan seputar kondisi fisiknya. Di antara kebutuhan timnas akan kaptennya dan kekhawatiran akan kambuhnya cedera, Zidane mendapati dirinya berada di hadapan keputusan yang sangat sensitif: apakah ia akan mempertaruhkan bintang utamanya, ataukah mencari jalan lain untuk menghindari bencana dini?

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Zidane menerima pukulan nyata pertama sejak menangani timnas Prancis, setelah kalah 3-1 dari Italia dalam laga yang tidak termasuk dalam skenario yang disiapkan pelatih kelahiran Marseille itu untuk awal perjalanan barunya. Meski Michael Olise mencetak gol yang indah di babak pertama, Les Bleus tidak mampu menghindari kekalahan, dalam pertandingan yang dengan jelas mengungkap besarnya dampak yang ditinggalkan oleh absennya Mbappe di lini depan.

Laga melawan Turki yang dijadwalkan pada hari Minggu menjadi ujian penentu bagi Zidane dan para pemainnya, karena timnas Prancis membutuhkan kemenangan dan meraih tiga poin untuk memastikan lolos ke babak perempat final UEFA Nations League. Pelatih baru itu tidak lagi memiliki banyak ruang untuk bereksperimen, terutama karena setiap kegagalan tambahan bisa mengubah awal yang dinanti-nantikan itu menjadi krisis dini.

Absennya Mbappe dari laga melawan Italia menjadi salah satu isu paling menonjol yang menyibukkan pers Prancis, terutama karena pemain itu mengalami cedera ringan pada hamstring, tanpa Federasi Sepak Bola Prancis mengungkap rincian yang jelas mengenai kondisinya, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol "AS".

Ketidakpastian menyelimuti situasi ini sejak awal pemusatan latihan, karena federasi tidak mengeluarkan laporan medis yang menentukan jenis cedera atau tingkat keparahannya, serta tidak memberikan penjelasan mengenai kapan bintang Real Madrid itu kembali ke lapangan. Meski Mbappe ikut bersama rekan-rekannya ke Italia, Zidane menegaskan pada malam sebelum pertandingan bahwa pemain itu tidak akan tersedia untuk bermain, tanpa membahas rincian tambahan.

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Zidane membuka pintu bagi kembalinya sang kapten

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Usai kekalahan dari Italia, Zidane tampak optimistis mengenai kemungkinan mendapatkan kembali jasa kapten timnas Prancis itu di laga melawan Turki, menegaskan bahwa bertahannya pemain itu di dalam pemusatan latihan mencerminkan keyakinan tim pelatih bahwa cederanya tidak serius. Pelatih Prancis itu berkata: "Saya berharap demikian. Itulah sebabnya ia tetap bersama tim. Saya tidak yakin cederanya serius. Kami akan melihatnya besok ketika kami berada di Bordeaux, dan tujuannya adalah agar ia bermain."

Pernyataan Zidane mencerminkan keinginan yang jelas untuk menyiapkan Mbappe demi laga berikutnya, terutama karena timnas membutuhkan seluruh senjata ofensifnya untuk melewati rintangan Turki. Namun, optimisme atas kembalinya pemain itu tidak selalu berarti kondisi fisiknya memungkinkannya menjalani pertandingan penuh, dan hal inilah yang membuat keputusan akhir bergantung pada penilaian tim medis.

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Laga melawan Italia bukanlah pertandingan pertama yang dilewatkan Mbappe karena masalah fisiknya, melainkan menjadi kelanjutan dari rangkaian absen yang membayanginya selama periode terakhir. Ia absen di empat pertandingan berturut-turut karena cedera, setelah terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas selama periode jeda internasional pertama di bawah kepemimpinan Zidane, akibat mengalami masalah fisik saat mencetak gol pembuka melawan Turki.

Ia juga tidak mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di pusat latihan Clairefontaine pada hari Rabu, sebelum Federasi Prancis mengumumkan ketidaksiapannya untuk laga melawan Italia. Berulangnya masalah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemain itu memulihkan kebugaran penuhnya, terutama karena setiap pemaksaan kembalinya bisa membuatnya mengalami cedera ulang.

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Risiko yang diperhitungkan atau judi yang tidak perlu?

Perhitungan Zidane mungkin akan berbeda seandainya laga melawan Italia bersifat menentukan bagi perjalanan Prancis di kualifikasi Piala Dunia, tetapi pelatih itu memilih untuk tidak mengambil risiko dengan Mbappe, dan lebih memilih mengistirahatkannya dari pertandingan sambil menunggu kondisinya membaik.

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Meski menegaskan tidak akan mengambil risiko dengan bintang utamanya, tidak kembalinya pemain itu ke Real Madrid dan tetap bertahannya ia di dalam pemusatan latihan timnas mencerminkan kepercayaan tim pelatih dan medis terhadap kemungkinan menyiapkannya sebelum laga hari Minggu. Di sinilah persamaan itu tampak rumit; Prancis membutuhkan Mbappe dalam kondisi terbaiknya, tetapi tidak bisa mengabaikan risiko fisik yang terkait dengan menurunkannya sebelum pemulihannya rampung.

Pentingnya laga melawan Turki tidak berhenti pada statusnya sebagai ujian penentu bagi Zidane, melainkan juga terkait dengan nasib Les Bleus di UEFA Nations League. Kegagalan meraih tiga poin, bersamaan dengan kemenangan Belgia atas Italia, akan berarti tersingkirnya Prancis dari persaingan lolos ke babak perempat final.

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Skenario ini akan menjadi pukulan keras bagi awal perjalanan Zidane, yang mengemban tugas di tengah ambisi besar untuk mengembalikan timnas ke jalur yang benar, dengan memanfaatkan pengalaman, kepribadian kepemimpinan, dan sejarahnya yang luar biasa bersama sepak bola Prancis. Oleh karena itu, laga hari Minggu tampak lebih dari sekadar pertandingan untuk meraih poin; ini adalah ujian dini bagi kemampuannya menghadapi krisis dan tekanan.

Hubungan Zidane dan Mbappe di bawah sorotan

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Selain perhitungan teknis dan fisik, hubungan antara Zidane dan Mbappe memaksakan dirinya ke dalam sorotan, setelah meningkatnya spekulasi mengenai belum tercapainya kesepahaman penuh antara kedua pihak selama periode terakhir. Pers Prancis mengamati dari dekat sifat hubungan antara pelatih dan kapten timnas, terutama di tengah pembicaraan mengenai adanya sejumlah perbedaan terkait peran yang dijalankan pemain itu di dalam lapangan.

Posisi Mbappe menjadi salah satu isu paling menonjol yang memicu kontroversi, setelah Zidane mengandalkannya di sayap kiri selama pertandingan pertamanya bersama timnas Prancis. Pelatih itu menilai posisi ini paling sesuai dengan kemampuan bintangnya, tetapi pilihan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh pemain itu, yang lebih memilih bergerak di posisi ofensif yang lebih dekat ke gawang.

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Ketika Zidane mengumumkan daftar pemain timnas pekan lalu, ia mengisyaratkan bahwa Mbappe akan kembali ke posisi favoritnya, dalam upaya menghilangkan pertanyaan mengenai peran ofensifnya. Diperkirakan, apabila pulih, kapten Prancis itu akan memulai laga melawan Turki dalam susunan utama, dengan mengandalkannya di lini depan alih-alih menempatkannya kembali di sayap kiri.

Tidak adanya tanda-tanda kerja sama yang jelas antara pelatih dan pemain selama latihan terbuka di hadapan media turut memicu lebih banyak pertanyaan, meskipun hal itu saja tidak cukup untuk menilai sifat hubungan di antara keduanya. Namun yang pasti, kedua pihak membutuhkan kesepahaman yang cepat, terutama karena kesuksesan proyek Zidane sangat terkait dengan kemampuannya memanfaatkan bintang-bintang terdepannya.

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Zidane tampaknya bukan tipe pelatih yang menyerah pada tekanan atau membiarkan kebisingan dari luar memengaruhi keputusannya, dengan memanfaatkan pengalaman panjang sebagai pemain dan pelatih di level tertinggi. Namun, ia menyadari bahwa laga melawan Turki akan menjadi ujian nyata pertamanya dalam sebuah pertandingan yang tidak menerima perhitungan rumit atau penyia-nyiaan peluang.

Keberadaan Mbappe dalam kondisi terbaiknya akan menjadi faktor penentu dalam ambisi Prancis, tetapi menurunkannya sebelum pemulihannya rampung bisa mengubah solusi yang dinanti menjadi masalah yang lebih besar. Di antara keharusan menang dan ketakutan akan kambuhnya cedera, Zidane berdiri di hadapan persamaan sulit, yang judul utamanya: menyelamatkan Prancis tanpa mengorbankan bintang utamanya.