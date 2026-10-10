Klub Real Madrid menghadapi tantangan besar berupa dilema duet Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, yang menjadi dilema terbesar bagi pelatih Jose Mourinho pada periode keduanya.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Real Madrid berada di puncak dunia sepak bola sedikit lebih dari dua tahun lalu, setelah meraih gelar Liga Champions Eropa untuk kali kelima belas dalam sejarahnya, memperkuat rekor miliknya, lalu berhasil, setelah upaya gagal yang berlangsung bertahun-tahun, mendatangkan Kylian Mbappe secara gratis dari Paris Saint-Germain.

Tampaknya penambahan salah satu pemain terbaik dunia ke tim terbaik di Eropa menjadi jaminan keberlanjutan sukses klub di masa depan.

Vinicius Junior adalah kandidat terkuat untuk memenangi Ballon d'Or pada tahun itu, sebelum gelar tersebut jatuh ke tangan Rodri, pemain Manchester City, dalam sebuah keputusan yang memicu kemarahan besar Real Madrid, sementara Jude Bellingham menampilkan musim pertama yang luar biasa dengan mencetak 23 gol, setelah menjadi transfer termahal dalam sejarah klub Los Blancos.

Klub, para penggemarnya, media, pun terbuai oleh mimpi dan ekspektasi mengenai potensi yang mungkin diraih proyek terbaru Florentino Perez, presiden Real Madrid, yang didasarkan pada pengumpulan bintang-bintang dunia.

Namun kenyataan datang sama sekali berbeda, karena Real Madrid tidak meraih satu pun gelar besar dalam dua musim terakhir, dan silih berganti dilatih empat pelatih, bahkan klub mengadakan pemilihan presiden yang lebih awal dan mengejutkan pada Juni lalu.

Meskipun Real Madrid selama periode ini tidak ragu melemparkan kesalahan pada keputusan-keputusan wasit, muncul kritik di balik layar akibat tim yang kekurangan semangat yang dibutuhkan, dan kebutuhan akan gelandang kreatif setelah kepergian Toni Kroos pada tahun 2024 dan Luka Modric pada tahun 2025, selain tidak adanya keselarasan di antara para bintang.

Dan kekurangan ini tidak terlihat jelas pada aspek mana pun sebagaimana yang terlihat dalam kegagalan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior membentuk duet yang selaras di dalam lapangan.

Salah satu sumber, yang biasa berada di pusat latihan Valdebebas selama tahun-tahun terakhir, berkata: "Ini adalah masalah yang berkaitan dengan sepak bola dan ego, tetapi pada dasarnya ini adalah masalah sepak bola".

Dalam konteks yang sama, salah satu anggota tim pelatih Real Madrid selama tahun-tahun terakhir berpendapat bahwa "masalah ini tidak akan terselesaikan hingga salah satu pemain pergi, entah Vinicius atau Mbappe". Dan seperti semua orang yang pendapatnya digunakan dalam laporan ini, mereka berbicara dengan syarat tidak diungkapkan identitasnya demi menjaga hubungan mereka.

Penyebab dilema besar

Dengan Real Madrid tertinggal enam poin dari Barcelona di La Liga Spanyol, dan mendekatnya El Clasico pertama di musim ini, yang dijadwalkan pada 25 Oktober, surat kabar itu menjelaskan alasan dilema ini dianggap tantangan terbesar bagi Jose Mourinho sejauh ini pada periode keduanya di Stadion Santiago Bernabeu, dan bagaimana ia menanganinya.

Mourinho mengemban tanggung jawab di tengah ruang ganti yang mengalami kekacauan selama musim lalu, yang memuncak dengan terjadinya bentrokan di dalamnya antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni.

Kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid dengan skor 1-2, sebelum jeda internasional yang berlangsung tiga pekan, memicu rumor di Spanyol mengenai kembali munculnya ketegangan internal di balik layar.

Namun beberapa sumber di Valdebebas, yang dekat dengan Mourinho dan para pemain, membantah kebenaran kabar ini.

Sumber-sumber tersebut mengakui adanya ruang untuk memperbaiki keadaan, memperingatkan bahwa menurunnya hasil bisa mengakibatkan memburuknya suasana, tetapi mereka menegaskan bahwa kondisi moral dan hubungan umum di dalam ruang ganti lebih baik daripada musim lalu.

Sebuah sumber yang dekat dengan Mourinho berkata: "Tim membutuhkan pertahanan yang lebih baik dan peningkatan efektivitas serangan, dan itulah yang menjadi fokus Mourinho selama jeda, melalui pencarian solusi internal dan taktis untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam tim".

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Penurunan Vinicius

Mbappe dan Vinicius Junior tidak mampu mencetak gol selama kekalahan dari Atletico Madrid di Stadion Metropolitano.

Mbappe mencetak delapan gol dan membuat dua asis selama delapan pertandingan yang telah dijalani Real Madrid sejauh ini, tetapi ia tidak mencetak gol dalam dua pertandingan kekalahan, dan ia juga menyia-nyiakan sebuah penalti selama kekalahan lainnya dari Real Betis.

Sebaliknya, Vinicius Junior hanya mencetak satu gol, dan menyumbangkan tiga umpan matang selama delapan pertandingan, dan itulah yang menimbulkan kekhawatiran di dalam klub.

Orang-orang yang dekat dengan Mourinho menegaskan bahwa ia tidak berpikir serius untuk mengeluarkan penyerang Brasil itu dari susunan utama, meskipun ada laporan yang mengindikasikan sebaliknya di media Spanyol.

Penurunan efektivitas mencetak gol Vinicius Junior memicu beberapa teori melalui media sosial selama jeda internasional terakhir, sebagian di antaranya sampai ke media Spanyol.

Sebagian spekulasi ini menyebutkan bahwa menjalani operasi plastik pada dagunya baru-baru ini oleh pemain tersebut mungkin memengaruhi penampilannya, meskipun tidak ada bukti apa pun yang mendukung klaim ini.

Real Madrid maupun perwakilan Vinicius Junior tidak menanggapi pertanyaan surat kabar "The Athletic" mengenai masalah ini.

Pemain berusia 26 tahun ini menyelesaikan peluang dengan baik di akhir musim lalu, tetapi ia sedikit menurun di awal musim ini.

Sikap Mourinho

Di luar lapangan, kedua pemain menjadi sorotan dan menuai kritik, di mana foto-foto terbaru Mbappe saat mengendarai sepeda selama masa pemulihannya dari cedera lutut, saat menghabiskan liburannya di Swiss, memicu kontroversi melalui media sosial, terutama karena Mourinho sebelumnya telah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia lebih suka para pemainnya tidak menggunakan sepeda di waktu luang mereka.

Namun pelatih Portugal itu tidak merasa khawatir, karena bersepeda Mbappe dianggap aman dan tenang.

Mourinho membahas masalah ini selama konferensi pers pada hari Jumat, menggambarkan kontroversi yang muncul seputar Mbappe selama jeda internasional sebagai "konyol", dan membebankan media tanggung jawab atas memicu persoalan ini, serta ia menegaskan bahwa kapten timnas Prancis itu akan memulai pertandingan hari ini melawan Villarreal. Dan ini bukan kali pertama Mbappe menyebabkan kemarahan para penggemar akibat perjalanannya selama masa pemulihan dari cedera. Dan di dalam ruang ganti serta di antara para pekerja di pusat Valdebebas, sebagian tindakan pemain berusia 27 tahun itu dipandang negatif, di antaranya perjalanannya ke Italia bersama pasangannya pada Mei lalu, setelah mengalami cedera pada otot belakang pahanya.

Dan di atas lapangan, tampak jelas bahwa kedua pemain menghadapi kesulitan menampilkan level terbaiknya ketika mereka bermain bersama.

Keduanya tidak mendekati level biasanya selama pertandingan derby, yang selama itu peta pergerakan keduanya menyebar melalui media sosial, setelah menunjukkan posisi mereka yang berulang di ruang yang sama di sisi kiri lapangan.

Peta umpan Real Madrid selama pertandingan itu, yang disiapkan oleh surat kabar "The Athletic", juga menegaskan hal yang sama. Dan Mourinho bekerja keras mendorong kedua penyerang bintang itu untuk memanfaatkan ruang yang berbeda ketika melancarkan serangan balik.

Kutukan sayap kiri

Namun jelas bahwa keduanya lebih suka menyerang melalui sisi kiri, dan itulah yang ditunjukkan peta sentuhan kedua pemain pada bola saat permainan terbuka di La Liga Spanyol sejak musim 2023-2024, dengan catatan bahwa Mbappe bergabung ke Real Madrid pada musim berikutnya.

Dan mungkin itu menjelaskan pernyataan salah satu anggota tim pelatih terdahulu, yang berpendapat bahwa memperbaiki keadaan menuntut kepergian salah satu bintang.

Anggota lain dalam tim pelatih salah satu pelatih terdahulu Real Madrid sependapat dengan pandangan ini, menambahkan: "Entah terjadi perubahan struktural, entah kedua pemain tidak mampu berkembang". Ia melanjutkan: "Tim memiliki banyak bakat yang mampu menciptakan permainan, tetapi mustahil menjaga keseimbangan bertahan ketika hanya delapan pemain yang bertahan, di tengah lemahnya kontribusi bertahan Mbappe dan Vinicius Junior. Dan menata serangan juga menjadi hal yang sangat sulit ketika pemain-pemain terbaikmu selalu bergegas mempercepat permainan dan mencari ruang yang sama".

Meskipun demikian, terjadi sedikit perubahan pada sisi bertahan kedua pemain. Pada tahun-tahun terakhir, Real Madrid mengandalkan cara bermain 4-4-2, yang membuat Mbappe dan Vinicius Junior lebih rentan terhadap tekanan, dan menunjukkan dengan jelas lemahnya kontribusi mereka dalam tugas-tugas bertahan.

Adapun tim Mourinho, saat ini bertahan dengan cara 4-2-3-1 yang kompak, yang tidak menuntut banyak upaya bertahan dari kedua penyerang bintangnya, karena yang dituntut dari keduanya hanya menjaga ruang dan mempertahankan bentuk tim. Dan sebuah sumber yang mengetahui cara berpikir Mourinho berkata: "Gagasan Mourinho adalah menemukan cara untuk mewujudkan keseimbangan taktis, sehingga kedua pemain berkontribusi dalam bertahan tanpa menguras energi mereka lebih dari yang diperlukan, untuk memastikan keduanya mempertahankan ketajaman dan efektivitas di sepertiga akhir lapangan".

Dan meskipun telah mencoba berbagai strategi, para pelatih yang mendahului Mourinho, yaitu Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, tidak mampu menemukan cara yang tepat untuk mengeluarkan yang terbaik dari kedua bintang itu. Ancelotti berpegang pada lini serang yang bertabur bintang, yang terdiri dari Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Rodrygo, sementara Alonso memilih bintang Prancis itu sebagai pemimpin proyeknya, dan terlibat perselisihan dengan Vinicius Junior dan Bellingham.

Adapun Arbeloa, ia berupaya memulihkan kepercayaan Vinicius Junior dan Bellingham, tetapi ia kehilangan Mbappe sebagai gantinya. Dan semua sumber yang pendapatnya dihimpun sepakat bahwa hubungan antara Mbappe dan Vinicius Junior baik di luar lapangan.

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Hubungan Mbappe dan Vinicius di luar lapangan

Sebuah sumber di Valdebebas menggambarkan keadaan dengan mengatakan: "Keduanya rukun, tetapi mereka tidak selaras di dalam lapangan".

Dan seseorang yang dekat dengan salah satu pemain, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Mbappe dan Vinicius Junior, menjelaskan: "Bukan berarti keduanya tidak akur atau saling membenci", tetapi ia menambahkan: "Keduanya membandingkan diri satu sama lain dalam segala hal, dan jika salah satu dari mereka tidak bertahan, maka yang lain juga tidak akan bertahan".

Sumber yang sama mengisyaratkan kemungkinan Vinicius Junior merasa terganggu dengan cara klub membantu Mbappe dalam kampanyenya untuk memenangi Ballon d'Or.

Ia berkata: "Mereka telah menyadari itu di dalam ruang ganti dan membicarakannya, dan mereka meyakini bahwa penghargaan itu akan jatuh ke tangan Mbappe. Real Madrid mengerahkan upaya yang sangat besar untuk mendukungnya". Dan Mourinho serta anggota tim pelatihnya berpandangan bahwa Mbappe dan Vinicius Junior adalah dua penyerang yang mampu menentukan pertandingan, dan itulah yang menjelaskan kebiasaan pelatih Portugal itu untuk menjaga keduanya tetap berada di dalam lapangan selama mungkin.

Namun tetap tersisa pertanyaan: apakah Mourinho akan berhasil mewujudkan apa yang gagal dicapai semua pelatih yang menangani Real Madrid belakangan ini? Keberhasilan proyek Real Madrid saat ini mungkin bergantung pada kemampuannya menyelesaikan dilema ini.



